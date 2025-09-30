Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Para tekvandocu Şeyma Nur Talu'nun hedefi ikinci kez dünya şampiyonluğu

        HAYATİAKÇAY - Para tekvandoda daha önce dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları bulunan milli sporcu Şeyma Nur Talu, ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 11:02 Güncelleme: 30.09.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Para tekvandocu Şeyma Nur Talu'nun hedefi ikinci kez dünya şampiyonluğu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HAYATİAKÇAY - Para tekvandoda daha önce dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları bulunan milli sporcu Şeyma Nur Talu, ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

        Ordulu 32 yaşındaki Şeyma Nur Talu, 19-22 Eylül tarihlerinde Ankara'da yapılan para tekvando seçmelerinde K44 kategorisi 57 kiloda şampiyon olup Suudi Arabistan'da kasım ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

        Başarısının ardından memleketine dönen Şeyma Nur, Dünya Şampiyonası öncesi hazırlıklarını antrenörü Ruhi Yüksel yönetiminde sürdürüyor.

        Günde çift antrenmanla Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Şeyma Nur, 2017'de rakibi olmadan kazandığı dünya şampiyonluğunu bu kez onları yenerek elde etmek istiyor.

        Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda da Türkiye'yi temsil etme başarısı gösteren Şeyma Nur'un en büyük hedefi ise Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na katılabilmek.

        Yüksel Spor Kulübü sporcusu Şeyma Nur Talu, AA muhabirine, tekvandoya arkadaşlarının tavsiyesi üzerine 2016 yılında başladığını belirterek, o yıldan bu yana aralıksız bu sporu yaptığını söyledi.

        Daha önceki derecelerinde dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonluklarının bulunduğunu ifade eden Şeyma Nur, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nı ise dokuzuncu sırada tamamladığını kaydetti.

        - "Ülkeme şampiyon olarak dönmek istiyorum"

        Kariyerinde inişli çıkışlı dönemler olmasına rağmen çalışmalarına devam ettiğini aktaran Şeyma Nur, "Geçtiğimiz günlerde Ankara'da yapılan para tekvando seçmelerinde rakiplerimi yenerek derece yaptım. Böylece Suudi Arabistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. Bunun için mutluyum." dedi.

        Şeyma Nur Talu, Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanabilmek için çok çalıştığını belirterek, "İnşallah orada madalya beni bekliyor. Her sporcu gibi benim de hedefim orada şampiyonluk ve altın madalya. Allah izin verirse ülkeme şampiyon olarak dönmek istiyorum." diye konuştu.

        - "Dünya Şampiyonası benim için çok önemli"

        2017 yılındaki Dünya Şampiyonası'nda rakibi olmadığından rakipsiz şampiyonluk yaşadığını aktaran Şeyma Nur, şunları kaydetti:

        "Ama ülkeme madalya getirdim. Aynı zamanda puan kazandırarak paralimpik oyunlarına katılmak için kota aldım. Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na 2017 Dünya Şampiyonası'ndaki kotamla gitmeye hak kazanmıştım. 2021 yılındaki Dünya Şampiyonası'nda ise derece elde edemediğim için 2024 Paralimpik Oyunları'na katılamamıştım. O nedenle şimdiki Dünya Şampiyonası benim için çok önemli. Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları öncesi Dünya Şampiyonası'nın benim için çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum."

        - "Yılmadan çalışmaya devam ediyorum"

        En büyük hedefinin ise yeniden Türkiye'yi paralimpik oyunlarında temsil etmek olduğunu vurgulayan Şeyma Nur, "Hiçbir zaman yılmadım. Çalışmalarıma her gün devam ettim. Özel ders alarak çalıştığım günler de oldu. Bundan sonrada pes etmeden 2028 Paralimpik Oyunları'na inşallah katılmak istiyorum." dedi.

        Şeyma Nur Talu, bu süreçte hep yanında olan ailesine ve antrenörlerine teşekkür etti.

        Milli tekvandocunun antrenörü Ruhi Yüksel ise Şeyma Nur'un çok disiplinli olduğunu belirterek, "Sporcum düzenli şekilde antrenmanlarını yaparak hazırlıklarını hep sürdürdü. Hiçbir zaman antrenmanlarını ihmal etmedi. Kendisi azmi ve hırsını hiç bırakmadan bugünlere kadar gelmeyi başardı. Zaten bu azminin karşılığını Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazanarak aldık. Şeyma Nur, milli takım seçmelerinde yedi rakibini yenerek şampiyonaya gitmeye hak kazandı. Bu büyük bir başarıdır." diye konuştu.

        Yüksel, Şeyma Nur'un Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanacağına inandığını, ardından paralimpik oyunları için çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        3 çocuk annesiydi... Ayakkabısı ve telefonu bulunmuştu... Kahreden haber!
        3 çocuk annesiydi... Ayakkabısı ve telefonu bulunmuştu... Kahreden haber!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        MSB'den Sumud Filosu'na yardım açıklaması
        MSB'den Sumud Filosu'na yardım açıklaması
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo

        Benzer Haberler

        Ordu'daki 2 bin 500 yıllık Ünye Kalesi bölge turizmine katkı sunuyor
        Ordu'daki 2 bin 500 yıllık Ünye Kalesi bölge turizmine katkı sunuyor
        Sisler altındaki Karadeniz yaylalarından dönüş yolculuğu başladı
        Sisler altındaki Karadeniz yaylalarından dönüş yolculuğu başladı
        Ordu'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletteki çocuk yaralandı
        Ordu'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletteki çocuk yaralandı
        Ordu'da 2 katlı ahşap ev yandı
        Ordu'da 2 katlı ahşap ev yandı
        Ordu'da 2 katlı ahşap ev yandı
        Ordu'da 2 katlı ahşap ev yandı
        Ordu'nun tescilli üzüm suyu sofraları lezzetlendiriyor
        Ordu'nun tescilli üzüm suyu sofraları lezzetlendiriyor