Ordulu dağcılar Seyit Tepesi’nin zirvesinde

Ordu Dağcılık Spor Kulübü ekim ayı dağcılık faaliyet programında yer alan Seyit TepesiTaşbası Obası doğa yürüyüşü Ünye, Fatsa ve Altınordu ilçesinden 42 doğaseverin katılımıyla Kabadüz ilçesinde gerçekleştirdi.

Kulüp sporcuları ilk etapta Altınordu, Karagöl Dağları, Gönderiç Dağı, Eriçok Tepesi gibi birçok yeri gören muhteşem bir manzaraya sahip olan 2 bin 76 metrelik Seyit Tepesi'ne tırmandı. Bir süre fotoğraf çekerek tepede zaman geçiren sporcular Seyit Obası’ndan Seyit Deresi'ne inerek 11 km’lik yürüyüşle özel bir TV kanalında cumartesi akşamları yayınlanan Kuzey Yıldızı dizisinin çekildiği Taşbaşı Obası'na ulaşarak yürüyüşü sonlandırdı.

Dizide yıldız karakterinin kullandığı evin önünde toplu foto çektiren kulüp sporcuları bir süre obada zaman geçirdikten sonra Ordu’ya dönüşe geçti. Kulüp yöneticileri ayrıca Kabadüz ve Yokuşdibi Jandarma Komutanlıklarına ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

ORDU 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:08

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