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Ordu'da 9 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

DHA

- ORDU'da, Karadeniz Sahil Yolu'nda buzlanma nedeniyle meydana gelen, 1 yolcu otobüsü, 2 TIR ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

- ORDU'da, Karadeniz Sahil Yolu'nda buzlanma nedeniyle meydana gelen, 1 yolcu otobüsü, 2 TIR ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde GiresunOrdu yönünde Piraziz-Gülyalı sınırında meydana geldi. 2 TIR ile 1 yolcu otobüsü ve 6 otomobil, yolda kar yağışı nedeniyle meydana gelen buzlanmadan dolayı çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince Ordu'da çeşitli hastanelere kaldırılırken, Giresun-Ordu yolu yaklaşık 1 saat süre ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekiciyle çekilmesi ve yolun tuzlanmasıyla trafik yeniden normale döndü.

ORDU

11 Şubat 2020 Salı

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