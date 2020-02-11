Ordu'da 9 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

"Benim kızım kimsenin yeğeni değil"

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- ORDU'da, Karadeniz Sahil Yolu'nda buzlanma nedeniyle meydana gelen, 1 yolcu otobüsü, 2 TIR ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde GiresunOrdu yönünde Piraziz-Gülyalı sınırında meydana geldi. 2 TIR ile 1 yolcu otobüsü ve 6 otomobil, yolda kar yağışı nedeniyle meydana gelen buzlanmadan dolayı çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince Ordu'da çeşitli hastanelere kaldırılırken, Giresun-Ordu yolu yaklaşık 1 saat süre ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekiciyle çekilmesi ve yolun tuzlanmasıyla trafik yeniden normale döndü.



ORDU 11 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:22

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İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:03

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