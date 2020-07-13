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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolaman Havzası Islah Projesi hız kazandı

İHA

Ordu'da Fatsa, Çatalpınar, Kabataş, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe ve Çamaş ilçelerinden geçerek Karadeniz'e dökülen 77 kilometrelik Bolaman Irmağı'nın uzandığı havzanın ıslah edilmesine yönelik çalışmalar hız kazandı.

Bolaman Havzası Islah Projesi hız kazandı

Ordu’da Fatsa, Çatalpınar, Kabataş, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe ve Çamaş ilçelerinden geçerek Karadeniz’e dökülen 77 kilometrelik Bolaman Irmağı'nın uzandığı havzanın ıslah edilmesine yönelik çalışmalar hız kazandı.
Türkiye’de 2020 yılı yatırım bütçe programında bulunan ve Dünya Bankası tarafından desteklenmesi kararı alınan Bolaman Havzası Islah Projesi’ni gerçekleştirecek olan kurum temsilcileri Ordu’ya geldi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve FAO temsilcilerinden oluşan ve dört gün sürecek saha çalışması gerçekleştirecek olan heyet ile Ordu Valiliğinde bir değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Ordu Valisi Tuncay Sonel, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in de katıldığı toplantıda, havza üzerinde bulunan doğal kaynaklar, su, ulaşım, tarım, çevre, turizm ve diğer tüm faktörlerin bir bütünlük içinde değerlendirilerek yenilenmesi amaçlandığı açıklandı.
Toplantıda konuşma yapan ve projenin sahibi olan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Çok kıymetli bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu projeyle 7 yıl içinde 7 ilçemize suyuyla, yoluyla, gıdasıyla bir gerdanlık takacağız” dedi.

“7 yıl içinde 7 ilçemize gerdanlık takacağız”
Pandemi sürecinde tarım ve gıdanın ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü belirten Güler, “Bolaman Havzası Projesi inşallah kısa süre içerisinde gerçekleştirilecek. Çünkü projenin A takımı çok önemli kişilerden oluşuyor. Öncelikle bu kadronun oluşmasında bizlere öncülük yapan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye, AK Parti Ordu Milletvekilimiz Şenel Yediyıldız’a ve emeği geçen, imkân sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Her şey şuan mükemmel, inşallah sonucu da hayırlı olur” diye konuştu.

“Biz her zaman sizlerin yanındayız”
Ordu’da birliktelikle üstesinden gelinmeyecek bir iş olmadığını aktaran Ordu Valisi Tuncay Sonel, “Böylesine önemli bir projenin Ordu’da yapılması onur ve heyecan verici bir durum. Kim bu memlekete bir çivi çakarsa Allah ondan razı olsun. Şehrimizin çok değerli bir Büyükşehir Belediye Başkanı var, Ordu’nun çok değerli milletvekilleri var. Ordu dışında yaşayan bürokratların, siyasetçilerin, iş insanlarının bir araya geldiğinde de şehrimizde yapılmayacak, üstesinden gelinmeyecek bir iş olmaz. Proje hakikaten alanı kapsamıyla çok değerli bir proje. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bu projenin biran önce hayata geçmesi adına biz her zaman sizlerin yanındayız” şeklinde konuştu.

"Havzada kırsal kalkınma artacak"
Dünya Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ise konuşmasında şu bilgilere yer verdi:
“Bolaman Havzası’nın bir parçası olmaktan dolayı mutluluğumuzu ifade etmek istiyorum. Birlikte çok güzel bir iş yapacağımızı hissediyorum. Bu bölgedeki amacımız taşkınları önlemek ve bir taraftan da kırsal kalkınmayı sağlayacak gerekli girişimcilik faaliyetlerini desteklemek olacak. Projenin planlandığı gibi 2021 yılı yatırım programına alınması ve başlanması için hep birlikte başarılı olmamız gerekiyor.”
AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız da projenin sahibi olan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti. Yediyıldız, "Onun besmelesi ile bu işe başladık ve bu noktaya kadar geldik. Bu projeyle birlikte Ordu’yu 50 yıl ileriye götüreceğiz. İnşallah bu 7 yılın sonunda projeyi tamamlayacağız. Proje ile birlikte bölgede yaşayan insanların daha rahat yaşamasını imkânı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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