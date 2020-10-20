Ordu’da 16 kişiye yasa dışı bahisten ceza

Ordu’da değişik suçlardan dolayı haklarında arama kararı bulunan şahıslar sıkı bir çalışma ile tek tek yakalanıyor.
Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 1218 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 12 kadına fuhuş yapmaktan ceza uygulandı
7 kişiye açıktan alkol tüketmekten, 4 kişiye sarhoşluktan, 1 kişiye rahatsız etmekten, 16 kişiye yasa dışı bahis oyunları oynamaktan, 4 kişiye havai fişek atmaktan, 20 kişiye de korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem uygulandı.
Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 46 kişi yapılan çalışmalar neticesinde yakalanırken 27’si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.