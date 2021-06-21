Maliyeti belirlenen fındıkta '30 lira' taban fiyat beklentisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Maliyeti belirlenen fındıkta '30 lira' taban fiyat beklentisi

DHA

Maliyeti belirlenen fındıkta '30 lira' taban fiyat beklentisi


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU´da yaklaşan fındık hasadı öncesi 18 ziraat odası tarafından tamamlanıp raporlaştırılan fındıkta maliyet hesaplamasına göre 2021 yılı için 1 kilogram fındığın maliyeti 22 lira 85 kuruş olarak belirlendi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, raporun mecliste milletvekillerine sunulacağını belirterek, "Fındıkta bu sezon için oluşması gereken taban fiyat 30 lira civarıdır" dedi.
Kentte, Türkiye Ziraat Odaları Birliği´ne (TZOB) bağlı 18 ziraat odası, hasat hazırlığı başlayan 2021 yılı için 1 kilogram fındığın maliyet fiyatını belirlemek için yaptığı çalışmaları sonuçlandırdı. Bahçe bakımı, gübre, ilaç, patoz, işçi maliyeti gibi yaklaşık 20 kalemden oluşan maliyet analizi sonucunda; 1 kilogram fındığın maliyeti, yeni sezon için 22 lira 85 kuruş olarak belirlendi. Yapılan çalışma sonucunu rapor haline getiren ziraat odaları, hazırlanan raporları da yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi´ndeki (TBMM) milletvekillerine teslim edecek.  Raporla ilgili ziraat odaları, Altınordu Ziraat Odası'nda toplantı düzenledi. Toplantının arından değerlendirmede bulunan TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, 22 lira 85 kuruş olarak belirlenen 1 kilogram fındık maliyetine karşılık, bu sezon fındık fiyatlarının 30 lira olmasını beklediklerini açıkladı.
`1 KİLOGRAM FINDIĞIN MALİYETİ 22 LİRA 85 KURUŞ´
Fındıkta maliyet çalışmalarının taban fiyatın oluşması için önemli olduğunu kaydeden Soydan, "2021 yılı hasat dönemi yaklaşırken ziraat odaları olarak çalışmalara başladık. Özellikle 2021 yılının maliyet çalışmalarını yaptık. Çünkü maliyet çalışmaları önemli. Maliyet çalışmalarıyla taban fiyatın oluşması gerekmektedir. 2021 yılının maliyet çalışmasının sonucu 22 lira 85 kuruş olarak oraya çıkmıştır. Sadece çalışmamızı geçtiğimiz yılın dekar başına rekoltesini baz alarak yaptık. Dolayısıyla Ordu´da 1 kilogram fındığın maliyeti 22 lira 85 kuruştur. Çalışmalarımızla ilgili dosyalarımızı hazırladık. Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi´nde olarak bütün milletvekillerimize bu dosyalarımızı sunacağız. Taleplerimizi sunacağız" diye konuştu.
`BU YIL İÇİN FİYAT BEKLENTİSİ 30 LİRA´
Üreticilerin fındık fiyatı için 30 lira beklentisi içerisinde olduğunu belirten Soydan, şöyle devam etti:
"2021 hasat döneminde hasattan önce fiyatların açıklanması, hasattan önce alım kararlarının TMO tarafından açıklanması önem arz etmektedir. 22 lira 85 kuruş olan maliyetin üzerine yüzde 30´luk refah payı verilerek ve ayrıca geçen sene 22 lira levant kalite, 22 lira 20 kuruş olan Giresun kalite olarak belirlenen fındık fiyatının en azından 2020 yılındaki fiyatın en azından yansıtılarak bir taban fiyatın oluşmasını istiyoruz. Yani bizim taban fiyatı bu unsurların karşısında oluşması gereken rakam 30 lira civarına tekabül etmektedir. Üreticilerimiz de bunu talep etmektedir. Bizlere özellikle bu fiyatlar etrafında fiyatın oluşmasını ciddi şekilde talep etmektedir. Bizler de bu anlam da üreticilerimizin bu taleplerini başata hükümetimiz olmak üzere, muhalefet partilerimize, TMO genel müdürüne ve genel başkanımıza, tarım komisyonu başkanına bunları ileteceğiz. İnşallah sonucunda üreticilerimizi sevindirecek haberin açıklanmasını muhakkak bekliyoruz. Fındıkta bir istikrarın olacağına inanıyoruz."DHA-Ekonomi Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2021-06-21 12:54:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Altınordu’da beton yol çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Altınordu’da beton yol çalışmaları sürüyor
Ziraat odası başkanları, fındık fiyatı talebinde bulunmak için Ankara’ya gidecek Ordu’daki ziraat odası başkanlı, fındık hasat sezonu öncesi fiyatın açıklanması ve üreticilerin beklediği 30 liralık fiyatı sunmak üzere Ankara’da görüşmeler sağlayacak
YEREL HABERLER Ziraat odası başkanları, fındık fiyatı talebinde ...
Elleri yana yana para kazanıyor
YEREL HABERLER Elleri yana yana para kazanıyor
Merakla başladı, 40 bin ipekböceğine ulaştı İzmir’de gördüğü ipekböceği yetiştiriciliği memleketine dönünce yapmaya başladı İlçede ilk olarak bu işin yapan Veysel Yetişen, insanlara da öğretmek istiyor
YEREL HABERLER Merakla başladı, 40 bin ipekböceğine ulaştı İzmir’de ...
Kızılay, babaları yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Kızılay, babaları yalnız bırakmadı
‘Babalar Günü’nde şehit babaları unutulmadı
YEREL HABERLER ‘Babalar Günü’nde şehit babaları unutulmadı
(Özel haber) 83 yaşındaki antrenör 58 yıldır takımın başında Ordu’da, Esnafspor’un antrenörü, takım kurulduğundan bu yana hiç değişmedi Takımın ilk ve halen devam eden antrenörü Aziz Tokat: “Amacım sporcu yetiştirmek, Allah ömür verirse devam edeceğim”
YEREL HABERLER (Özel haber) 83 yaşındaki antrenör 58 yıldır takımın ...
Ordu'da ilk kurbanlıklar pazara indi
YEREL HABERLER Ordu'da ilk kurbanlıklar pazara indi
Yaylada mantar bereketi
YEREL HABERLER Yaylada mantar bereketi
Herkes alay etti, o resim hayallerinden vazgeçmedi
YEREL HABERLER Herkes alay etti, o resim hayallerinden vazgeçmedi
Emniyetten gece yarısı şok denetim
YEREL HABERLER Emniyetten gece yarısı şok denetim
Bahçesinde meteor buldu 27 Şubat'ta düşen meteoru bahçesinde buldu
YEREL HABERLER Bahçesinde meteor buldu 27 Şubat'ta düşen meteoru ...
Ordu Çevre Yolu'ndaki 1280 metrelik tünelde ışık görüldü
YEREL HABERLER Ordu Çevre Yolu'ndaki 1280 metrelik tünelde ışık ...
Organik yumurta üretimi yapan karı-koca, ihracata başladı Ordu’da organik yumurta üretimi yapan çift, ürettikleri yumurtaları Dubai ve Almanya’ya ihraç etmeye başladı
YEREL HABERLER Organik yumurta üretimi yapan karı-koca, ihracata ...