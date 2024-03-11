Ünye'de ev yangını

Durumu fark eden Çiçek ve ailesi, kendi çabalarıyla evden çıktı.

Atatürk Mahallesi Kızyurdu Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın 6. katında Orhan Çiçek’e ait dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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