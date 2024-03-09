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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 17:04 Güncelleme: 09.03.2024 - 17:32
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:Ünye

        Hakemler: Sadettin Deneli, Furkan Salduz

        Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Ahmet Can Büyükgöz, Halit Kurtuluş, Furkan Aydın, Ivanov, Arda Bostan, Gunter, (Burak Köse, Atakan Topal, Can Koç, Berke Eray Yetkin, Enes Atlı, Ali Eren Öztürk )

        Spor Toto: Selçuk Keskin, Petric, Mustafa Koç, Mustafa Cengiz, Vucicevic, Sharifi (Sercan Yüksel Bıdak, Yiğit Savaş Kaplan, Batuhan Avcı, Berezhko, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Doğan Karakoç)

        Setler: 22-25, 18-25, 16-25

        Süre: 73 dakika (27, 25, 21)

        ORDU

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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