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        Fenerbahçe Parolapara - Akkuş Belediyespor: 2-3

        SALON:Ünye Kapalı Spor HAKEMLER: Yasin Okumuş, Sema KayıkçıFENERBAHÇE PAROLAPARA: Ghaziani, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Hasan Sıkar, Kaan Gürbüz, Kooy (Caner Pekşen, Emre Savaş, Luburic, Ali Deniz Yılmaz, Penchev, Mert Cuci)AKKUŞ BELEDİYESPOR: Ivanov, Furkan Aydın, Gunter, Ahmet Can Büyükgöz, Halit Kurtuluş, Arda Bostan (Burak Köse, Atakan Topal, Can Koç, Berke Eray Yetkin, Enes Atlı, Ali Eren Öztürk)SETLER: 25-23, 20-25, 25-22, 22-25, 12-15SÜRE: 141 dakika (30', 28', 30', 31', 22')Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23'üncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe Parolapara'yı 3-2 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 18:50 Güncelleme: 06.03.2024 - 18:55
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        Fenerbahçe Parolapara - Akkuş Belediyespor: 2-3
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        SALON:Ünye Kapalı Spor

        HAKEMLER: Yasin Okumuş, Sema Kayıkçı

        FENERBAHÇE PAROLAPARA: Ghaziani, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Hasan Sıkar, Kaan Gürbüz, Kooy (Caner Pekşen, Emre Savaş, Luburic, Ali Deniz Yılmaz, Penchev, Mert Cuci)

        AKKUŞ BELEDİYESPOR: Ivanov, Furkan Aydın, Gunter, Ahmet Can Büyükgöz, Halit Kurtuluş, Arda Bostan (Burak Köse, Atakan Topal, Can Koç, Berke Eray Yetkin, Enes Atlı, Ali Eren Öztürk)

        SETLER: 25-23, 20-25, 25-22, 22-25, 12-15

        SÜRE: 141 dakika (30', 28', 30', 31', 22')

        Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23’üncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe Parolapara'yı 3-2 mağlup etti. Ünye Kapalı Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın setleri; 25-23, 20-25, 25-22, 22-25 ve 12-15'lik skorlarla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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