Fenerbahçe Parolapara - Akkuş Belediyespor: 2-3

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23’üncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe Parolapara'yı 3-2 mağlup etti. Ünye Kapalı Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın setleri; 25-23, 20-25, 25-22, 22-25 ve 12-15'lik skorlarla sona erdi.

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