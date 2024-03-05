Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da arıcılara apiterapi eğitimi verildi

        Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsünce hazırlanan "Apiterapi Turizm Öncelikleri ve Apiterapi Ürünleri" adlı eğitim projesi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 12:37 Güncelleme: 05.03.2024 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da arıcılara apiterapi eğitimi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsünce hazırlanan "Apiterapi Turizm Öncelikleri ve Apiterapi Ürünleri" adlı eğitim projesi başladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen proje çerçevesinde 25 arı ve arı ürünleri üreticisi, enstitünün 20 teknik personeli ve 5 sağlık personeli, uzmanlar tarafından eğitime tabi tutulacak.

        Türkiye Apiterapi Derneği Başkanı Doç. Dr. Ali Timuçin Atayoğlu, enstitüde düzenlenen eğitim projesinin açılış programında, apiterapinin, bal, arı zehri, polen, propolis, bal mumu, arı sütü, perga, apilarnil gibi arı ürünlerinin kullanıldığı, hastalığı önleyici ve tedavi edebilme potansiyeli taşıyan bir geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulaması olduğunu belirtti.

        Apiterapinin dünyadaki önemli merkezlerde, özellikle bağışıklığın güçlendirilmesi, yara iyileşmesi, kas-iskelet sistemi kaynaklı ağrılar ve bazı solunum sistemi hastalıklarının tedavisi gibi birçok amaçla destek tedavisi olarak uygulandığını anlatan Atayoğlu, arı ürünlerinin, içerdikleri biyolojik aktif maddeler nedeniyle antioksidan, antiinflamatuvar, antimikrobiyal, antikanser ve immünstimülan etki gibi birçok faydalı özelliğe sahip olduğunu ifade etti.

        Vali Muammer Erol ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Atayoğlu'na plaket ve teşekkür belgesi verdi.

        Proje kapsamında 4 gün eğitim verilecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Kardeş katili cinayeti anlattı!
        Kardeş katili cinayeti anlattı!
        Türkiye'nin Milli Güvenlik Strateji Belgesi yazılıyor
        Türkiye'nin Milli Güvenlik Strateji Belgesi yazılıyor
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        10 yıllık bekleyişin ardından saldırıda ikizlerini kaybetti
        10 yıllık bekleyişin ardından saldırıda ikizlerini kaybetti
        Ramazan boyunca fiyat sabitleyecekler
        Ramazan boyunca fiyat sabitleyecekler
        Eski F1 pilotunun 1995'te çalınan arabası bulundu
        Eski F1 pilotunun 1995'te çalınan arabası bulundu
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Araç sigortası için kritik karar
        Araç sigortası için kritik karar
        Okulun tek öğrencisi!
        Okulun tek öğrencisi!
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        Bursa'daki uçak kazasında bilirkişi incelemesi tamamlandı!
        Bursa'daki uçak kazasında bilirkişi incelemesi tamamlandı!
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Colin Firth'ün gömleği açık artırmaya çıkıyor
        Colin Firth'ün gömleği açık artırmaya çıkıyor
        MOSSAD'a bilgi satan 7 kişi gözaltında!
        MOSSAD'a bilgi satan 7 kişi gözaltında!
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Beşiktaş'tan teyitli isyan!
        Beşiktaş'tan teyitli isyan!

        Benzer Haberler

        Rıza dışı ele geçirilen WhatsApp yazışmaları için AYM'den emsal karar
        Rıza dışı ele geçirilen WhatsApp yazışmaları için AYM'den emsal karar
        Ordu'da üç arkadaş kurdukları fabrikayla 29 ülkeye ihracat yapıyor
        Ordu'da üç arkadaş kurdukları fabrikayla 29 ülkeye ihracat yapıyor
        Akkuş Belediyespor, Fenerbahçe maçıyla çıkışını sürdürmeyi hedefliyor
        Akkuş Belediyespor, Fenerbahçe maçıyla çıkışını sürdürmeyi hedefliyor
        Ordu Oksijen Oryantiring Yarışları sona erdi
        Ordu Oksijen Oryantiring Yarışları sona erdi
        Ordu'da motosikletli kuryeler trafik kazalarına dikkati çekti
        Ordu'da motosikletli kuryeler trafik kazalarına dikkati çekti
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi