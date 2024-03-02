Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon:Ünye
Hakemler:Sema Kayıkçı, Gürhan Gül
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Ahmet Can Büyükgöz, Halit Kurtuluş, Furkan Aydın, Arda Bostan, Ivanov, Gunter (Batuhan Yurdagül, Umut Özdemir, Enes Atlı, Ali Eren Öztürk)
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Berkün Eber Üstündağ, Yusuf Eken, İsa Karatekin, Kovaç, Görkem Sertel, Kuklinski (Fatih Yörümez, Hamza Yiğit Aslan, Turgut Lelik)
Setler: 25-21, 25-21, 25-22
Süre: 79 dakika (23, 29, 27)
ORDU
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.