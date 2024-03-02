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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 17:00 Güncelleme: 02.03.2024 - 17:52
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:Ünye

        Hakemler:Sema Kayıkçı, Gürhan Gül

        Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Ahmet Can Büyükgöz, Halit Kurtuluş, Furkan Aydın, Arda Bostan, Ivanov, Gunter (Batuhan Yurdagül, Umut Özdemir, Enes Atlı, Ali Eren Öztürk)

        Hatay Büyükşehir Belediyespor: Berkün Eber Üstündağ, Yusuf Eken, İsa Karatekin, Kovaç, Görkem Sertel, Kuklinski (Fatih Yörümez, Hamza Yiğit Aslan, Turgut Lelik)

        Setler: 25-21, 25-21, 25-22

        Süre: 79 dakika (23, 29, 27)

        ORDU

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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