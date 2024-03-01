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        Ordu'da evlerden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 1 kişi tutuklandı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde 3 evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 23:22 Güncelleme: 01.03.2024 - 23:22
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        Ordu'da evlerden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 1 kişi tutuklandı
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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde 3 evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma ve Asayiş Timleri, Yassıtaş Mahallesi'nde "3 evden hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal", "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" ve "suç eşyasını satın alma veya kabul etme" olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

        Olaylara ilişkin S.A. (36) gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Hırsızlığa konu eşyaları satın alan F.C'ye (38) ise "suç eşyasını satın alma veya kabul etme" suçundan adli işlem yapıldı.

        Bu arada, hırsızlığa konu 4 televizyon ve kredi kartı ele geçirilerek müştekilere teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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