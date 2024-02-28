Ordu'da evlerden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 2 şüpheliden biri tutuklandı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde 5 evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Şenyurt ve Bolatlı mahallelerinde 5 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Asayiş Timleri, olaya ilişkin A.Y. (50) ve E.K'yi (54) yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 1 ağaç kesme motoru, 1 kaynak makinesi, 1 televizyon, 2 projektör, 4 bakır tava, muhtelif tarım aletleri, elektronik mutfak eşyaları ve çok miktarda gıda malzemesi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.