'Kafes-49' operasyonunda Ordu'da gözaltına alınan 2 şüpheli adliyede ORDU'da, tefecilik suçuna yönelik düzenlenen 'Kafes-49' operasyonda gözaltına alınan E.G. (59) ve M.K. (57), adliyeye sevk edildi.Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşler Başkanlığı'nca, aralarında Ordu'nun da bulunduğu 56 ilde 'Kafes-49' operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı yapılan operasyonda Ordu'da tefecilik şüphesi ile E.G. (59) ile M.K. (57), gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada; 1 ruhsatsız tabanca, 12 adet 9 milimetre çapında fişek, 1 borç-alacak ilişkilerine ait defter ve 2 borç-alacak ilişkilerine ait not kağıdı ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen E.G. ile M.K., buradaki sorgusunun ardından bugün Ordu Adliyesi'ne sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.02.2024 - 11:43 Güncelleme: 28.02.2024 - 11:45 facebook

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