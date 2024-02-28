'Kafes-49' operasyonunda Ordu'da gözaltına alınan 2 şüpheli adliyede
ORDU'da, tefecilik suçuna yönelik düzenlenen 'Kafes-49' operasyonda gözaltına alınan E.G. (59) ve M.K. (57), adliyeye sevk edildi.Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşler Başkanlığı'nca, aralarında Ordu'nun da bulunduğu 56 ilde 'Kafes-49' operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı yapılan operasyonda Ordu'da tefecilik şüphesi ile E.G. (59) ile M.K. (57), gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada; 1 ruhsatsız tabanca, 12 adet 9 milimetre çapında fişek, 1 borç-alacak ilişkilerine ait defter ve 2 borç-alacak ilişkilerine ait not kağıdı ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen E.G. ile M.K., buradaki sorgusunun ardından bugün Ordu Adliyesi'ne sevk edildi.
ORDU’da, tefecilik suçuna yönelik düzenlenen ‘Kafes-49’ operasyonda gözaltına alınan E.G. (59) ve M.K. (57), adliyeye sevk edildi.Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşler Başkanlığı’nca, aralarında Ordu’nun da bulunduğu 56 ilde ‘Kafes-49’ operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı yapılan operasyonda Ordu’da tefecilik şüphesi ile E.G. (59) ile M.K. (57), gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada; 1 ruhsatsız tabanca, 12 adet 9 milimetre çapında fişek, 1 borç-alacak ilişkilerine ait defter ve 2 borç-alacak ilişkilerine ait not kağıdı ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen E.G. ile M.K., buradaki sorgusunun ardından bugün Ordu Adliyesi’ne sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.