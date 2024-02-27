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        Ordu'da büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi (2)

        İKİADAY TEKRAR AYNI PARKTA YAN YANA GELDİOrdu'da seçim çalışması yaptıkları sırada parkta karşılan ve birlikte tahterevalliye binen Demokrat Parti (DP) Ordu Büyükşehir Belediye başkan adayı Serhat Çelebioğlu ile Saadet Partisi (SP) Ordu Büyükşehir Belediye başkan adayı Halit Duyar, gazetecilere açıklamada bulundu. Aynı parkta yeniden bir araya gelen adaylardan Serhat Çelebioğlu, ayrıştıran dilden uzaklaşmak isteyen siyasetçiler olduklarını belirterek, "Ordu için yola çıktık. Ordu sevdamızı herkes biliyor. Burada centilmence bir yarış var. Seçmenlerimiz ile buluştuğumuz gibi rakiplerimiz ile de buluşuruz. Bunların hiçbir tanesi birbirimizi ötekileştirmeyi gerektirmiyor. Kutuplaştıran siyasetten uzak bir siyaset anlayışı çizmeye çalışıyoruz. Bu da siyasetin doğasında zaten var. Nezakettir siyaset. Nezaket dilidir siyaset. Biz nezaketten uzaklaşanlardan olmayacağız. Benim de burada verdiğim mesaj; nettir. Milletin sırtına binen olmaktansa, tahterevalliye bineriz. Ama bu şehri de kimsenin egosuna yedirmeyiz" dedi.'GÜZEL BİR FOTOĞRAF OLMUŞ OLDU'Halit Duyar da sevgiyi ve saygıyı göstermek istediklerini kaydederek, "Birlikteliğimizin dengeli olmasını istedik. Bu nedenle tahterevalliye bindik. Biz içimizdeki çocuk sevgisinin hala yaşadığını ve insanlara hizmet etmek için bu mekanı çekelim dedik. Güzel bir fotoğraf olmuş oldu. Biz belki rakibiz siyaseten ama aslında bu şehri iyi yönetmeye hepimiz adayız. Sonuçta seçildikten sonra da her zaman birbirimize yardım etmeye ve konuşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.İki aday, açıklamalarının ardından birbirine başarı temennisinde bulunarak, parktan ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 16:41 Güncelleme: 27.02.2024 - 16:41
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        Ordu'da büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi (2)
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        İKİADAY TEKRAR AYNI PARKTA YAN YANA GELDİOrdu’da seçim çalışması yaptıkları sırada parkta karşılan ve birlikte tahterevalliye binen Demokrat Parti (DP) Ordu Büyükşehir Belediye başkan adayı Serhat Çelebioğlu ile Saadet Partisi (SP) Ordu Büyükşehir Belediye başkan adayı Halit Duyar, gazetecilere açıklamada bulundu. Aynı parkta yeniden bir araya gelen adaylardan Serhat Çelebioğlu, ayrıştıran dilden uzaklaşmak isteyen siyasetçiler olduklarını belirterek, “Ordu için yola çıktık. Ordu sevdamızı herkes biliyor. Burada centilmence bir yarış var. Seçmenlerimiz ile buluştuğumuz gibi rakiplerimiz ile de buluşuruz. Bunların hiçbir tanesi birbirimizi ötekileştirmeyi gerektirmiyor. Kutuplaştıran siyasetten uzak bir siyaset anlayışı çizmeye çalışıyoruz. Bu da siyasetin doğasında zaten var. Nezakettir siyaset. Nezaket dilidir siyaset. Biz nezaketten uzaklaşanlardan olmayacağız. Benim de burada verdiğim mesaj; nettir. Milletin sırtına binen olmaktansa, tahterevalliye bineriz. Ama bu şehri de kimsenin egosuna yedirmeyiz” dedi.‘GÜZEL BİR FOTOĞRAF OLMUŞ OLDU’Halit Duyar da sevgiyi ve saygıyı göstermek istediklerini kaydederek, “Birlikteliğimizin dengeli olmasını istedik. Bu nedenle tahterevalliye bindik. Biz içimizdeki çocuk sevgisinin hala yaşadığını ve insanlara hizmet etmek için bu mekanı çekelim dedik. Güzel bir fotoğraf olmuş oldu. Biz belki rakibiz siyaseten ama aslında bu şehri iyi yönetmeye hepimiz adayız. Sonuçta seçildikten sonra da her zaman birbirimize yardım etmeye ve konuşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.İki aday, açıklamalarının ardından birbirine başarı temennisinde bulunarak, parktan ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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