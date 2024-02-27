Ordu'da büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi ORDU'da seçim çalışması yaptıkları sırada parkta karşılaşan Demokrat Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu ile Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar, tahterevalliye bindi.31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere yaklaşılırken Ordu'da adaylar çalışmalarına hız verdi. Halkla bir araya gelen adayların seçim çalışmalarında da zaman zaman renkli anlar ortaya çıkıyor. Demokrat Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu ile Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar, seçim çalışmalarını Altınordu ilçesinde sürdürdü. İlçedeki bir parkta karşılaşan iki aday, birlikte tahterevalliye bindi. 1 dakika boyunca tahterevallide birbirini tartan adaylar, daha sonra birbirilerine başarı temennisinde bulunarak, parktan ayrıldı. O anlar sosyal medyada da paylaşıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.02.2024 - 13:11 Güncelleme: 27.02.2024 - 13:11 facebook

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