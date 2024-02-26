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        Duraktaki çanta fünye ile patlatıldı; içinden kıyafet çıktı

        ORDU'nun Altınordu ilçesinde otobüs durağına bırakılan çanta, şüphe üzerine fünye ile patlatıldı. Çantadan kıyafet ile kişisel eşyalar çıktı.Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Atatürk Bulvarı'nda bugün saat 15.30 sıralarında otobüs durağındaki sahipsiz çantayı görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgeye güvenlik şeridi çekip, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatarak önlem aldı. Özel koruyucu kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı, çantayı fünye ile kontrollü olarak patlattı. Çantadan kıyafet ve kişisel eşya çıktı. Ekiplerinin incelemesinin ardından cadde yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı. Polis, çantanın sahibinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 16:53 Güncelleme: 26.02.2024 - 16:53
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        Duraktaki çanta fünye ile patlatıldı; içinden kıyafet çıktı
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        ORDU’nun Altınordu ilçesinde otobüs durağına bırakılan çanta, şüphe üzerine fünye ile patlatıldı. Çantadan kıyafet ile kişisel eşyalar çıktı.Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Atatürk Bulvarı’nda bugün saat 15.30 sıralarında otobüs durağındaki sahipsiz çantayı görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgeye güvenlik şeridi çekip, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatarak önlem aldı. Özel koruyucu kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı, çantayı fünye ile kontrollü olarak patlattı. Çantadan kıyafet ve kişisel eşya çıktı. Ekiplerinin incelemesinin ardından cadde yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı. Polis, çantanın sahibinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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