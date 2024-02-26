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        Ordu'da fındığın kilogramı 120 liradan işlem görüyor

        Ordu'da fındığın kilogramı serbest piyasada 120 liradan işlem görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 12:21 Güncelleme: 26.02.2024 - 12:21
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        Ordu'da fındığın kilogramı 120 liradan işlem görüyor
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        Ordu'da fındığın kilogramı serbest piyasada 120 liradan işlem görüyor.

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine, Ordu'da serbest piyasada fındık fiyatının yükselişini sürdürdüğünü söyledi.

        Sezona 65 liradan başlayan fındık fiyatının kademeli olarak yükselmeye devam ettiğini aktaran Soydan, geçen hafta 115 liradan işlem gören fiyatın 5 lira daha artış gösterdiğini ifade etti.

        Soydan, 50 randımanlı fındığın fiyatının serbest piyasada 120 liraya kadar çıktığını belirterek, "Bu yükseliş fiyatların daha da artacağına işaret etmektedir. Şu anda fiyatların nereye kadar yükseleceğini bizde ön göremiyoruz. Ancak deposunda fındık olan üreticilerimiz bu artıştan son derece memnun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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