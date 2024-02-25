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        Kamyonet takla attı; sürücü öldü, 3 kişi yaralandı

        ORDU'da kaldırıma çarparak takla atan kamyonetin sürücüsü Metin Türk (30) hayatını kaybetti; 3 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Ünye ilçesi İnkur Mahallesi'nde meydana geldi. Metin Türk'ün kontrolünü yitirdiği 52 AK 090 plakalı kamyonet, kaldırıma çarparak takla attı. Kazada sürücü Türk, annesi Emine Türk (53), evine tadilat için götürdüğü ustalar Ali Cuni (35) ve Dursun Cuni (38) yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Yaralılar, ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Metin Türk, burada kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 13:18 Güncelleme: 25.02.2024 - 13:18
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        Kamyonet takla attı; sürücü öldü, 3 kişi yaralandı
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        ORDU'da kaldırıma çarparak takla atan kamyonetin sürücüsü Metin Türk (30) hayatını kaybetti; 3 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Ünye ilçesi İnkur Mahallesi'nde meydana geldi. Metin Türk'ün kontrolünü yitirdiği 52 AK 090 plakalı kamyonet, kaldırıma çarparak takla attı. Kazada sürücü Türk, annesi Emine Türk (53), evine tadilat için götürdüğü ustalar Ali Cuni (35) ve Dursun Cuni (38) yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Yaralılar, ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Metin Türk, burada kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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