Ordu'da süre uzatımı isteyen maden firmasının faaliyetleri durduruldu ORDU'nun Fatsa ilçesinde 2015 yılından beri altın ve gümüş arayan maden firması için Bakanlık tarafından verilen süre uzatımı, mahkemenin verdiği kararla iptal edildi. Ordu İdare Mahkemesi, "İşletme ruhsatının uzatılması başvurusunun ilgili mevzuat hükümleri ile belirlenen kriterler kapsamında incelenmeden uygun bulunmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı" gerekçesi ile süre uzatım işlemlerini iptal etti. Bu kapsamda firmanın sahadaki faaliyetleri durduruldu. İlçede 2015'te altın ve gümüş arama faaliyetleri için Altıntepe Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nce maden sahası kuruldu. Yaklaşık 7 yıl bölgede çalışma yürüten firmanın ruhsat süresi, 22 Şubat 2023'te bitti. Faaliyet süresi tamamlanmadan firma, 31 Aralık 2021'de ruhsat süresinin 10 yıl uzatılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvurdu. Bölgede faaliyetlerini sürdüren firmanın çevreye zarar verdiğini ileri süren Fatsa Doğa ve Çevre Derneği ise şirketin süre uzatma talebini yargıya taşıdı. Genel Müdürlük, 21 Haziran 2022 tarihinde firmanın ruhsat süresinin uzatılması için 'uygun' görüş verdi. Ordu İdare Mahkemesi ise derneğin başvurusu üzerine 25 Aralık 2023 tarihinde aldığı kararla, ruhsat uzatılmasına yönelik başvurunun incelenmeden uygun bulunmasını hukuka aykırı bularak, bakanlığın ruhsat işlemlerinin iptal edilmesi yönünde karar verdi. Kararda, "Ruhsat sahasında mevcut işletme projesinde üretim miktarı 20 bin ton/yıl iken temdit işletme projesinde üretim miktarının 400 bin ton/yıl olarak güncellendiği dikkate alındığında ilgili yönetmelik maddesi uyarınca belirtilen her bir hususa dair yerinde yapılacak incelemenin zaruri olduğu açıktır. Bu durumda Ordu ili, Fatsa ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve müdahil Altıntepe Madencilik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen 19438 sicil numaralı altın-gümüş maden sahasının işletme ruhsatının uzatılması (temdit) başvurusunun ilgili mevzuat hükümleri ile belirlenen kriterler kapsamında incelenmeden uygun bulunmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır" ifadelerine yer verildi. MADEN SAHASI DENETLENDİ Mahkemenin aldığı karar doğrultusunda Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, 14 Şubat'ta maden sahasında üretim yapılıp yapılmadığına yönelik inceleme yaptı. Heyet, Ordu İdare Mahkemesi'nin kararını gerekçe göstererek, maden sahasındaki faaliyetlerin ikinci bir emre kadar durdurulduğunu firma yetkililerine tebliği etti. Mahal tutanağı tutan Valilik, söz konusu maden sahası için ilgili makamlardan karar gelene kadar üretime yönelik maden işletme faaliyetlerine izin verilmemesi hususunda Fatsa Kaymakamlığı'na da bildirimde bulunuldu. 'DERNEK OLARAK HUKUKİ YOLLARA BAŞVURDUK' Fatsa Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Zeki Odabaş, konu ile ilgili DHA'ya yaptığı açıklamada, şirketin ÇED raporunda belirttiği miktarın üzerine çıkması nedeni ile faaliyetlerini durdurmasına yönelik mahkemeye başvurduklarını belirterek, uzun yıllar boyunca verdikleri mücadelenin sonucunu aldıklarını söyledi. Odabaş, "Uzun yıllar yaptığımız mücadele neticesinde Fatsa'da faaliyet göstermekte olan Altıntepe Madencilik Anonim Şirketi'nin altın çıkartma faaliyetleri, kendilerinin de ÇED raporunda belirttiği miktarların üzerinde üretim yaptıkları tespit edildiğinden ve bu tespiti de Maden Arama Genel Müdürlüğü de onayladığı için biz dernek olarak hukuki yollara başvurduk. Ordu İdare Mahkemesine burada yeterli üretimin yapıldığını belirtilen miktarların üzerine çıkıldığını belirttik. Bunun için faaliyetin durdurulması ve ruhsatın iptal edilmesi talebinde bulunduk. Ordu İdare Mahkemesi de bu talebimizi yerinde görerek ilgili şirketin ruhsatını ve saha genişletme çalışmasını durdurdu" dedi. Odabaş, Valiliğin 14 Şubat'ta maden sahasındaki faaliyetlerin ikinci bir emre kadar durdurulduğunu firma yetkililerine tebliğ ettiğini belirtti. Odabaş, kentteki maden sahaları ile ilgili mücadelelerinin süreceğini kaydetti.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.02.2024 - 11:54 Güncelleme: 25.02.2024 - 12:00 facebook

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