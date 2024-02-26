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        İzmir'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden asker, Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı

        İzmir'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden er Anıl Şahin'in cenazesi, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 14:59 Güncelleme: 26.02.2024 - 15:16
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        İzmir'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden asker, Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı
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        İzmir'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden er Anıl Şahin'in cenazesi, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verildi.

        20 yaşındaki yaşamını yitiren Şahin'in cenazesi, askerlik görevini yaptığı İzmir'in Narlıdere ilçesinden Ünye'ye getirildi.

        Şahin için Ünye Büyük Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından Sağlık Albay Hakan Babalık, Ünye Garnizon Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Sarıkaya, Ünye Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammet Ali Gökkan, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, MHP İl Başkanı Mehmet Özçelik, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan, MHP İlçe Başkanı Murtaza Hacıimamoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Şahin'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Hanyanı Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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