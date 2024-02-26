İzmir'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden asker, Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı

Şahin için Ünye Büyük Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından Sağlık Albay Hakan Babalık, Ünye Garnizon Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Sarıkaya, Ünye Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammet Ali Gökkan, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, MHP İl Başkanı Mehmet Özçelik, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan, MHP İlçe Başkanı Murtaza Hacıimamoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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