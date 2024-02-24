Çambaşı, gündüz kayakseverleri gece karın keyfini sürmek isteyenleri ağırlıyor

EYÜP ELEVLİ - Ordu'da bulunan Çambaşı Kayak Merkezi, gündüz ve gece cezbeden doğasıyla kış mevsiminde misafirlerini konuk ediyor.

Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'ndaki kayak merkezi, son yıllarda kış mevsiminde kayakseverlerin rotasında yer alıyor.

Doğal güzelliğiyle hayran bırakan merkezde 11 pist ve 2 telesiyej hizmet veriyor.

Aralıklarla kar yağışının sürdüğü bölgede gündüz saatlerinde kayak ve snowboard, kızakla kayma fırsatı bulan ziyaretçiler, geceleri de ışıklandırılan 12 bungalov ile 78 yatak kapasiteli otelde konaklıyor.

Ziyaretçilerden Cihan Vona, AA muhabirine, her kış burayı tatil amacıyla tercih ettiğini söyledi.

Tamamen doğa içinde pistleri bulunduğunu dile getiren Vona, şöyle konuştu:

"Her tarafta ağaçlar ve yeşillik var. Aynı zamanda bizim için karla birlikte temiz havayla gayet güzel bir ambiyans oluyor. Bungalovda iki defa kalma şansım oldu. Işık açısından geceleri çok güzel oluyor. Çevresi zaten sürekli aydınlatılmış ve çam ağaçları oluyor. Bungalov evlerin yanlarında çok güzel sade bir ortam var."

- "Burası kayak sporu açısından keyifli"

8. sınıf öğrencisi Asya Karademir, LGS'ye hazırlandığını ve sınav stresini azaltmak için okulunun gezi programı düzenlediğini anlattı.

Arkadaşlarıyla birlikte kayak yapabilme fırsatı yakaladıklarını belirten Karademir, "Hava çok güzel. Rahatça kayıyoruz. Her yer bembeyaz. Bu görüntüyü gerçekten çok seviyorum. Bizim için eğlenceli bir aktivite. Herkesin kışın gelmesini tavsiye ediyorum." dedi.

Karademir, ara tatillerde ailesiyle geldiği Çambaşı Kayak Merkezi'nde daha önceden konakladıklarını aktararak, "Doğası çok güzel. Özellikle bungalovların olduğu yer ile ağaçlar güzel. Yani burası doğayla iç içe. Bu benim çok hoşuma gidiyor." diye konuştu.

Arkadaşlarıyla kayak yapan Zeynep Günaydın, buranın kayak sporu açısından keyifli olduğunu ve doğasının güzelliğini çok sevdiğini ifade etti.