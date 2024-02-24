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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 17:45 Güncelleme: 24.02.2024 - 17:54
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:Ünye

        Hakemler:Erdal Akıncı, Gürhan Gül

        Bursa Büyükşehir Belediyespor: Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Daudi, Ahmet Samet Baltacı, Bahov (Emre Berat Fırat, Fatih Cihan, Emre Batur, Mustafa Cervatoğlu, Onur Kaya, Mehmet Hacıoğlu)

        Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Halit Kurtuluş, Furkan Aydın, Arda Bostan, Ivanov, Gunter, Enes Atlı (Burak Köse, Ahmet Can Büyükgöz, Atakan Topal, Can Koç, Berke Eray Yetkin, Ali Eren Öztürk)

        Setler: 27-25, 23-25 - 24-26, 25-18, 10-15

        Süre: 146 dakika (31, 30, 37, 29, 19)

        ORDU

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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