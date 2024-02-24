Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon:Ünye
Hakemler:Erdal Akıncı, Gürhan Gül
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Daudi, Ahmet Samet Baltacı, Bahov (Emre Berat Fırat, Fatih Cihan, Emre Batur, Mustafa Cervatoğlu, Onur Kaya, Mehmet Hacıoğlu)
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Halit Kurtuluş, Furkan Aydın, Arda Bostan, Ivanov, Gunter, Enes Atlı (Burak Köse, Ahmet Can Büyükgöz, Atakan Topal, Can Koç, Berke Eray Yetkin, Ali Eren Öztürk)
Setler: 27-25, 23-25 - 24-26, 25-18, 10-15
Süre: 146 dakika (31, 30, 37, 29, 19)
ORDU
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