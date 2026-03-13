Canlı
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 14:42 Güncelleme:
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.


        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Altınordu ve Ünye ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, 200 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar kokain ile 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan E.Y, B.İ, H.Y, H.T. ve E.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan E.Y, B.İ, H.Y. ve E.Y, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.T. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

