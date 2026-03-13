Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.





İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Altınordu ve Ünye ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.



Operasyonlarda, 200 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar kokain ile 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Gözaltına alınan E.Y, B.İ, H.Y, H.T. ve E.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan E.Y, B.İ, H.Y. ve E.Y, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.T. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

