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        Ordu'da kamyonetin devrildiği kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 12:43 Güncelleme: 25.02.2024 - 13:01
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        Ordu'da kamyonetin devrildiği kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Metin Türk (30) yönetimindeki 52 AK 090 plakalı kamyonet, İnkur Mahallesi mevkisinde devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki annesi Emine Türk (53), Ali (35) ve Dursun Cuni (38) yaralandı.

        Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Türk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan Ünye'de oto galericilik ve inşaat sektörüyle ilgilenen Metin Türk'ün daha önce ilçenin farklı yerlerinde üstü açık spor aracıyla drift yapma görüntüleri sosyal medyada yayınlamış, sürücü hakkında polis ve jandarma ekiplerince cezai işlem yapılmıştı.

        En son Haziran 2023'te ilçede iki noktada drift yapan Türk'e, polis 72 bin 110 lira idari para cezası uygulamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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