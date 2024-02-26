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        Terhisine 1,5 ay kala kalp krizinden ölen asker toprağa verildi

        İZMİR'in Narlıdere ilçesinde vatani görevini yaparken terhisine 1,5 ay kala kalp krizi geçirip yaşamını yitiren Er Anıl Şahin (20), memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verildi.Narlıdere Askeri Gazino Müdürlüğü'nde vatani görevini yapan Anıl Şahin, 24 Şubat'ta kalp krizi geçirdi. 9 Eylül Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şahin'in cenazesi, Ordu'nun Ünye ilçesine getirildi. Şahin için Büyük Cami'de askeri tören düzenlendi. Şahin, öğle namazına ardından kılınan cenaze namazı sonrası Hanyanı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. 3 kardeşten en büyüğü olan Anıl Şahin'in, 4,5 aydır asker olduğu ve terhisine 1,5 ay kaldığı öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 16:44 Güncelleme: 26.02.2024 - 16:44
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        Terhisine 1,5 ay kala kalp krizinden ölen asker toprağa verildi
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        İZMİR’in Narlıdere ilçesinde vatani görevini yaparken terhisine 1,5 ay kala kalp krizi geçirip yaşamını yitiren Er Anıl Şahin (20), memleketi Ordu’nun Ünye ilçesinde toprağa verildi.Narlıdere Askeri Gazino Müdürlüğü'nde vatani görevini yapan Anıl Şahin, 24 Şubat’ta kalp krizi geçirdi. 9 Eylül Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şahin’in cenazesi, Ordu’nun Ünye ilçesine getirildi. Şahin için Büyük Cami’de askeri tören düzenlendi. Şahin, öğle namazına ardından kılınan cenaze namazı sonrası Hanyanı Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. 3 kardeşten en büyüğü olan Anıl Şahin’in, 4,5 aydır asker olduğu ve terhisine 1,5 ay kaldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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