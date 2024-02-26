Terhisine 1,5 ay kala kalp krizinden ölen asker toprağa verildi İZMİR'in Narlıdere ilçesinde vatani görevini yaparken terhisine 1,5 ay kala kalp krizi geçirip yaşamını yitiren Er Anıl Şahin (20), memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verildi.Narlıdere Askeri Gazino Müdürlüğü'nde vatani görevini yapan Anıl Şahin, 24 Şubat'ta kalp krizi geçirdi. 9 Eylül Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şahin'in cenazesi, Ordu'nun Ünye ilçesine getirildi. Şahin için Büyük Cami'de askeri tören düzenlendi. Şahin, öğle namazına ardından kılınan cenaze namazı sonrası Hanyanı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. 3 kardeşten en büyüğü olan Anıl Şahin'in, 4,5 aydır asker olduğu ve terhisine 1,5 ay kaldığı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.02.2024 - 16:44 Güncelleme: 26.02.2024 - 16:44 facebook

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