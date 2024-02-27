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        Ordu'da 4 iş yerinden hırsızlık iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Ordu'da 4 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 13:37 Güncelleme: 27.02.2024 - 13:37
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        Ordu'da 4 iş yerinden hırsızlık iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Ordu'da 4 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Fatsa ilçesinde iş yerlerinde yaşanan hırsızlık olayının şüphelisinin kimliği, kamera kayıtlarının incelenmesiyle belirlendi.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Mehmet K. (53), emniyetteki işlemlerinin ardından Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi.

        Aynı suçtan 46 kaydı ve kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası dolayısıyla yakalama kararı da bulunan Mehmet K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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