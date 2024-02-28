Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        'Kafes-49' operasyonunda Ordu'da gözaltına alınan 2 şüpheli adliyede (2)

        ADLİKONTROL İLE SERBEST KALDILAREmniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşler Başkanlığı'nca, 56 ilde düzenlenen 'Kafes-49' operasyonu kapsamında Ordu'da gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen E.G. (59) ve M.K. (57), çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 15:09 Güncelleme: 28.02.2024 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kafes-49' operasyonunda Ordu'da gözaltına alınan 2 şüpheli adliyede (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADLİKONTROL İLE SERBEST KALDILAREmniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşler Başkanlığı’nca, 56 ilde düzenlenen ‘Kafes-49’ operasyonu kapsamında Ordu'da gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen E.G. (59) ve M.K. (57), çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        Taksici katilinin cezai ehliyeti belli oldu!
        Taksici katilinin cezai ehliyeti belli oldu!
        Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar etmişti! Flaş gelişme!
        Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar etmişti! Flaş gelişme!
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        Yoğun bakımın kapısını tekmelemişti! Saldırganın kimliği şaşırttı!
        Yoğun bakımın kapısını tekmelemişti! Saldırganın kimliği şaşırttı!
        Navalny'in cenaze töreninin detayları belli oldu
        Navalny'in cenaze töreninin detayları belli oldu
        Yapay zeka Alzheimer'ı erken evrede tespit edecek
        Yapay zeka Alzheimer'ı erken evrede tespit edecek
        Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!
        Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!
        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        AVM'de korkuluktan düştü! Güvenlik filesi vardı! O anlar kamerada!
        AVM'de korkuluktan düştü! Güvenlik filesi vardı! O anlar kamerada!
        Zirvenin sahibi oldu
        Zirvenin sahibi oldu
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        İstanbul'da lisede cinayet!
        İstanbul'da lisede cinayet!
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor

        Benzer Haberler

        'Kafes-49' operasyonunda Ordu'da gözaltına alınan 2 şüpheli adliyede
        'Kafes-49' operasyonunda Ordu'da gözaltına alınan 2 şüpheli adliyede
        Ordu'da büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi (2)
        Ordu'da büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi (2)
        Ordu'da 4 iş yerinden hırsızlık iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Ordu'da 4 iş yerinden hırsızlık iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Ordu'da büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi
        Ordu'da büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi
        Duraktaki çanta fünye ile patlatıldı; içinden kıyafet çıktı
        Duraktaki çanta fünye ile patlatıldı; içinden kıyafet çıktı
        Terhisine 1,5 ay kala kalp krizinden ölen asker toprağa verildi
        Terhisine 1,5 ay kala kalp krizinden ölen asker toprağa verildi