'Kafes-49' operasyonunda Ordu'da gözaltına alınan 2 şüpheli adliyede (2)

ADLİKONTROL İLE SERBEST KALDILAREmniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşler Başkanlığı’nca, 56 ilde düzenlenen ‘Kafes-49’ operasyonu kapsamında Ordu'da gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen E.G. (59) ve M.K. (57), çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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