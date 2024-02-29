Karadeniz'de fındık yalancı bahara aldandı TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeni ile Karadeniz'in 'yeşil altını' fındığın tomurcuklarının ve yapraklarının açtığını belirterek, "Bugünlerde yapraklarını açan fındık, aslında yalancı bahara aldanmış durumda. Erken yaprak açmalarından dolayı önümüzdeki mart ayında yağabilecek bir kar ile eksiye düşecek hava sıcaklıkları don yapabilir. Bu da fındık tomurcuklarına zarar verir. Ekonomik kayıp olarak fındık üreticimize olumsuz olacak yansıyacaktır" dedi.Türkiye'nin fındık ambarı Karadeniz'de hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, üreticileri tedirgin ediyor. Hava sıcakları nedeni ile bölgenin 'yeşil altını' yapraklarını, tomurcuklarını ve püsküllerini açtı. TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık bahçelerinde yazdan kalma günler yaşandığını söyledi. Fındığın yalancı bahar ile karşı karşıya kaldığını belirten Soydan, "Şu anda ülkemizde olduğu gibi Karadeniz Bölgesi'nde de sıcak hava devam ediyor. Fındık bahçelerinde yazdan kalma günler yaşıyoruz. Karadeniz Bölgesi'nin sahil ve orta kesimlerinde fındık bahçelerinde tomurcukların, yaprakların açtığını görüyoruz. Bugünlerde açan yapraklar aslında yalancı bahara aldanmış durumda. Bu erken yaprak açmalarından dolayı önümüzdeki mart ayında yağabilecek bir kar ile birlikte eksi derecelere inen hava sıcaklıkları bir don afetiyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu afet fındık tomurcuklarına zarara neden olabilir. Bu don olayı inşallah olmaz ama yaşarsak fındıkta bir rekolte kaybı, ekonomik kayıp olarak, fındık üreticimize olumsuz şekilde yansıyacaktır" diye konuştu.'FINDIK DALLARI BUNA ALIŞIK DEĞİL'Fındığın bu mevsimdeki sıcak havalara alışık olmadığını söyleyen Soydan, "Bugünlerde yaprakların açmaması lazım. Yani tomurcuklarının yaprağa vermemesi lazım. Çünkü sıcak bir mevsim var. 18 veya 20 dereceleri gören hatta öğle saatlerinde daha fazla olan bir sıcak ile karşı karşıyayız. Buna fındık dalları ve diğer meyvelerde alışık değil. Bölgemizde bu aylarda daha serin, yağışlı havaların olduğunu biliyoruz ama fındık buna aldanmış durumda. Havaların bu şekilde seyretmesi ile önümüzdeki süreçte daha da fazla büyüyecektir. Onun için mart ayı çok önemli. Çünkü fındık bizim her şeyimiz. Fındık bölgemizin tek geçim kaynağı. Fındık herkesin bir ekonomik getirisidir. Onun için fındığın gözüne bakıyoruz" ifadelerini kullandı.'ÖNÜMÜZDEKİ 1 AYLIK SÜREÇ ÇOK TEHLİKELİ'Mart ayında yağacak bir karın fındığa zarar verebileceğini belirten Soydan, şöyle konuştu:"Önümüzdeki 1 aylık süreç çok tehlikeli. Erken yaprak açmalardan dolayı mart aylarında yağan bir kar zarar verecektir. Çünkü geçmiş yıllarda bunu yaşadık. Özellikle 2004, 2014 yıllarının mart aylarında don afeti sıkıntısını yaşadık. Eksilere inen havalar fındıkta ciddi zararlar oluşturdu. İnşallah bu güzel giden havaların arkasından bir kar yağabilir. Kar, fındık için önemli ama eksi derecelere inen hava sıcaklıkları zarar verebilir. Eğer böyle bir hava oluşursa fındıkta erken açan yapraklara ciddi zararlar veriyor. Bu da bölgemizin ekonomisine, üreticilerimizin 1 yıl emeğini verdiği fındığa olumsuz olacak yansıyacaktır. Çünkü, üreticilerimiz gerçekten şu anda bahçelerine çok iyi bir şekilde bakıyorlar. Ciddi maliyetler yapıyorlar. Fındık ürünü yılda bir defa alınan ürün. 1 yıl bekliyorsunuz ve bir don olayı ile karşı karşıya kaldığınızda o 1 yıllık emeğiniz gidiyor. Tekrar 1 yıl beklemek zorunda kalıyorsunuz. İnşallah bu sıcak havalar mart ayında da iyi bir şekilde gider. Eksi derecelere inen bir hava olmadan hasat dönemine güzel bir mevsim ile geçeriz diye düşünüyorum. Temennimiz bir don olayı olmasın, bir doğal olumsuzlukla karşı karşıya kalmayalım. Dileğimiz bu yönde." Soydan, mart ayında yağacak olası bir kar yağışı öncesinde üreticilerin de erken tedbir alması çağrısında bulundu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 29.02.2024 - 11:54 Güncelleme: 29.02.2024 - 11:55 facebook

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