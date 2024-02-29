Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Yatak kapasitesi 1200'e yükseltilen Ordu Şehir Hastanesinde sona doğru

        HAYATİ AKÇAY - Ordu'da yıl içinde hizmete alınması hedeflenen Ordu Şehir Hastanesi projesinin yüzde 93'ü tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 11:52 Güncelleme: 29.02.2024 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yatak kapasitesi 1200'e yükseltilen Ordu Şehir Hastanesinde sona doğru
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAYATİ AKÇAY - Ordu'da yıl içinde hizmete alınması hedeflenen Ordu Şehir Hastanesi projesinin yüzde 93'ü tamamlandı.

        Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 260 dönüm arazi üzerine kurulan Ordu Şehir Hastanesinin 987 olarak planlanan yatak kapasitesi Sağlık Bakanlığınca yapılan değerlendirme sonucu 1200'e yükseltildi.

        Depreme dayanıklı ve son teknolojiye göre inşa edilen hastane, 38 ameliyathane, 260 yoğun bakım yatağı, 359 poliklinik, 15 sancılı doğum odası, 4 anjiyo odası, helikopter pisti, kreş ve 2 bin araç kapasiteli kapalı otoparkla hizmet verecek.

        İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, AA muhabirine, kaba inşaatı tamamlanan Ordu Şehir Hastanesinde genel olarak yüzde 93 seviyesine gelindiğini söyledi.

        - İnşaatında 2 bin 500 işçi görev alıyor

        Ana binaların içinde ince işçiliklere başlandığını belirten Tüzün, bundan dolayı işçi sayısının artırıldığını, hastane inşaatında yaklaşık 2 bin 500 işçinin görev aldığını ifade etti.

        Tüzün, hastanenin yatak kapasitesinin Sağlık Bakanlığından gelen ekiplerin değerlendirmesi sonrası 987'den 1200'e çıkarıldığını kaydederek, "Şehrimizdeki yatak kapasitesinin çevre illere göre düşük olduğunu belirttik. Bakanlık yetkililerinin uygun görmesiyle yatak kapasitesi 1200'e yükseltilmiş oldu." dedi.

        Ordu Şehir Hastanesinin bu yıl içinde hizmete girmesinin hedeflendiğine işaret eden Tüzün, hastanenin açılmasıyla il dışına hasta sevklerinin yüzde 90 azalacağını aktardı.

        Tüzün, hasta sevklerinin en büyük nedeninin servisler ve yoğun bakımlarda yer bulunmaması olduğunu kaydederek, "İnşallah burası açıldıktan sonra böyle bir sorunumuz kalmayacak. Hastalarımız kendi memleketlerinde sağlık hizmeti almış olacak." dedi.

        Dursun Tüzün, açılış öncesi diğer hastanelerden gelecek kadrolar ile yeni cihazların temini noktasında çalışmaların sürdüğünü belirtti.

        - "Ordu Şehir Hastanesi üç yol ile bağlanacak"

        Hastaneye ulaşımı kolaylaştırmak için yol bağlantılarının planlandığını ve buna yönelik çalışmalar yapıldığını anlatan Tüzün, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "17 ilçemizden gelecek hastalarımız hiç şehir içine uğramadan, çevre yolu aracılığıyla hastanemize ulaşacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mız son Ordu ziyaretinde yolun Karayolları aracılığıyla yapılacağının müjdesini vermişti. Karayolları bu noktada yoğun şekilde çalışıyor. Ordu Şehir Hastanesi üç yol ile bağlanacak. Kritik hastalarımız için dakikalar önemli. İnşallah bu yolların hizmete girmesiyle 112 Acil Sağlık ekiplerimiz hiç vakit kaybetmeden hastaları hastanemize ulaştıracak."

        Ordu Şehir Hastanesinin tamamlanmasını hastalar kadar sağlık camiasının da heyecanla beklediğini vurgulayan Tüzün, "Fiziki olarak maalesef eski hastanelerimiz yetersiz. İnşallah vatandaşlarımızı olduğu gibi sağlıkçılarımızı da bu konfora kavuşturmuş olacağız." ifadesini kullandı.

        Tüzün, hastane bünyesinde onkoloji merkezi, hibrit ameliyathane, perinatal tanı ve tedavi merkezi, yanık merkezi, yanık yoğun bakımı, hiperbarik oksijen tadavi ünitesi, inme merkezi, iyotlu tedavi ünitesi ile terapötik aferez merkezinin hizmet vereceğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: F-16'lar için kabul mektubu geldi
        MSB: F-16'lar için kabul mektubu geldi
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        Ambulans cehaleti
        Ambulans cehaleti
        Macron'a ait olduğu öne sürülen videolar tartışma yarattı
        Macron'a ait olduğu öne sürülen videolar tartışma yarattı
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        2023 büyüme rakamları açıklandı
        2023 büyüme rakamları açıklandı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen telefonu açıkladı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen telefonu açıkladı
        Adana'da kahvehanede dikkat çeken yasak
        Adana'da kahvehanede dikkat çeken yasak
        Avrupa'nın en yaşlı kralı hastanede
        Avrupa'nın en yaşlı kralı hastanede
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Kimler kıdem tazminatı alabilir?
        Kimler kıdem tazminatı alabilir?
        Nehirde cansız bedeni bulunan kadının oğlu da gözaltına alındı!
        Nehirde cansız bedeni bulunan kadının oğlu da gözaltına alındı!
        İstanbul'da güpegündüz uzun namlulu silahlarla saldırı!
        İstanbul'da güpegündüz uzun namlulu silahlarla saldırı!
        Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi
        Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi
        Uluslararası Uzay İstasyonu’nda hava kaçağı
        Uluslararası Uzay İstasyonu’nda hava kaçağı
        Savunma profesörü!
        Savunma profesörü!
        "Rakibini ciddiye aldı"
        "Rakibini ciddiye aldı"
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Piyasayı ne etkiliyor?

        Benzer Haberler

        Karadeniz'de fındık yalancı bahara aldandı
        Karadeniz'de fındık yalancı bahara aldandı
        Ordu'da evlerden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 2 şüpheliden biri tutuklan...
        Ordu'da evlerden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 2 şüpheliden biri tutuklan...
        'Kafes-49' operasyonunda Ordu'da gözaltına alınan 2 şüpheli adliyede (2)
        'Kafes-49' operasyonunda Ordu'da gözaltına alınan 2 şüpheli adliyede (2)
        'Kafes-49' operasyonunda Ordu'da gözaltına alınan 2 şüpheli adliyede
        'Kafes-49' operasyonunda Ordu'da gözaltına alınan 2 şüpheli adliyede
        Ordu'da büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi (2)
        Ordu'da büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi (2)
        Ordu'da 4 iş yerinden hırsızlık iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Ordu'da 4 iş yerinden hırsızlık iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı