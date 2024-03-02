Motosikletli kuryelerden 'Trafikte biz de varız' eylemi

ORDU’da motosiklet kazaları ve yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek için motosikletli kuryeler, konvoy oluşturup, tur atarak eylem yaptı. Ordu Motorlu ve Motosikletsiz Kuryeler Derneği Başkanı Soner Kelsoy, “Trafikte biz de varız ve trafikte olan değerimizi kazanmak istiyoruz” dedi.

Altınordu ilçesinde 21 Şubat’ta Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Yenimahalle kavşağında, yeşil ışığın yanması ile birlikte hareket eden Cemil Bilgili (25) yönetimindeki 52 ADC 537 plakalı motosiklete, alkollü sürücü E.A. (30) yönetimindeki 52 AZ 662 plakalı hafif ticari araç çarptı. İlçedeki bir dönercide kurye olarak çalışan Cemil Bilgili’nin kaza nedeniyle sol bacağı kesildi. E.A. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kentte son zamanlarda artan motosikleti kurye kazaları nedeniyle Ordu Motorlu ve Motosikletsiz Kuryeler Derneği üyeleri bir araya gelerek eylem yaptı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda toplanan motosikletli kuryeler, konvoy oluşturdu. Yaklaşık 5 kilometre boyunca korna çalıp pankartlar eşliğinde hareket eden kuryeler, daha sonra Ordu Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Kuryeler adına konuşan dernek sözcüsü Soner Kelsoy, internet alışverişinin yaygınlaşması ile birlikte motosikletli kurye faaliyetlerinin de arttığını belirtti.

Motosikletli kuryeleri kazalara kurban verdiklerini ve bu kazalar sonucunda ellerini, bacaklarını kaybettiklerini belirten Kelsoy, “Bir süre önce Ordu ilimizde faaliyet gösteren motosikletli kurye arkadaşlarımızdan Deniz Aksoy arkadaşımız geçirdiği kaza sebebi ile bugün dahi komadadır. Muhsin Işık arkadaşımız yine aynı şekilde dikkatsiz bir makine sürücüsü tarafından kazaya maruz kalmış ve parmaklarını kaybetmiştir. En son olarak Cemil arkadaşımız, sorumsuz ve dikkatsiz bir sürücü tarafından katledilmek istenmiş ve ışıklarda beklerken 150 kilometre hız ile kendisi kazaya maruz kalmıştır. Karşı taraf alkollü bir sürücüdür. Bizim burada toplanma amacımız insanlara sesimizi duyurmak. Trafikte biz de varız ve trafikte olan değerimizi kazanmak istiyoruz” diye konuştu.

‘BEN BIRAKAMADIM KURYELİĞİ AMA KURYELİK BENİ BIRAKTI’

Geçirdiği kaza nedeni ile sol bacağı kesilen evli ve 1 çocuk babası Cemil Bilgili ise tekerlekli sandalye ile adliye önüne getirildi. DHA’ya konuşan Bilgili, “Kavşakta ışıklarda beklerken, yeşil ışığın yanması ile birlikte hareket ettim. Arkamdan çok hızlı bir arabanın geldiğini gördüm. Kendimi sağ şeride atmaya çalıştım ama sağ taraftan bana çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürüklendim. Sürücü kaçtı. Durmadı. Kaza nedeni ile bacağım kesildi. Trafikte çok sorun yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.