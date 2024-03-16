Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon:OrduÜnye
Hakemler: Yavuz Akdemir, Sema Kayıkçı
TÜRŞAD: Fatih Eren Uğur, Burhan Zorluer, Hamdi Erkan, Kaan Bülbül, Muhammet Kaya, Hetman (Selim Demir, İbrahim Emet, Muhammet Esat Avcı, Rahmi Çağlar Aksoy, Yiğit Yıldız, Lecat)
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Ivanov, Ali Eren Öztürk, Gunter, Ahmet Can Büyükgöz, Halit Kurtuluş, Arda Bostan (Burak Köse, Atakan Topal, Can Koç, Furkan Aydın, Berke Eray Yetkin, Enes Atlı)
Setler: 25-22, 26-24, 23-25, 25-21
Süre: 121 dakika (24, 33, 35, 29)
ORDU
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