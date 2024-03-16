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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 17:27 Güncelleme: 16.03.2024 - 17:40
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:OrduÜnye

        Hakemler: Yavuz Akdemir, Sema Kayıkçı

        TÜRŞAD: Fatih Eren Uğur, Burhan Zorluer, Hamdi Erkan, Kaan Bülbül, Muhammet Kaya, Hetman (Selim Demir, İbrahim Emet, Muhammet Esat Avcı, Rahmi Çağlar Aksoy, Yiğit Yıldız, Lecat)

        Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Ivanov, Ali Eren Öztürk, Gunter, Ahmet Can Büyükgöz, Halit Kurtuluş, Arda Bostan (Burak Köse, Atakan Topal, Can Koç, Furkan Aydın, Berke Eray Yetkin, Enes Atlı)

        Setler: 25-22, 26-24, 23-25, 25-21

        Süre: 121 dakika (24, 33, 35, 29)

        ORDU

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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