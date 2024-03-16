Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ünye'de 4 çocuk annesi dolmuş şoförlüğü yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyor

        Ordu'nun Ünye ilçesinde 42 yaşındaki Fatma Günay, ailesinin geçimine katkı sağlamak için dolmuş şoförlüğü yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 12:22 Güncelleme: 16.03.2024 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünye'de 4 çocuk annesi dolmuş şoförlüğü yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Ünye ilçesinde 42 yaşındaki Fatma Günay, ailesinin geçimine katkı sağlamak için dolmuş şoförlüğü yapıyor.

        Gürecülü Mahallesi'nde eşi İbrahim Günay ile uzun yıllardır market işleten Fatma Günay, yaklaşık 3 ay önce dolmuş satın aldı.

        İlçede 1 No'lu dolmuş hattında 2 aydır şoförlük yapan 4 çocuk annesi Günay, AA muhabirine, 20 yıldır araç kullandığını söyledi.

        Araç kullanmayı sevdiğini belirten Günay, "Döşemedibi Mahallesi'ndeki dolmuş hattında kendi aracımızın sürücüsü oldum." dedi.

        Günay, ilçede kendisinden başka kadın dolmuş şoförü olmadığını ifade ederek, "Daha önce hiç kadın dolmuş şoförü görmeyenlere biraz tuhaf geliyor. Ama 'Sizi yine görmek istiyoruz, Allah sayınızı arttırsın' diyorlar." dedi.

        Kadınlardan güzel tepkiler aldığını dile getiren Günay, "Kadınlar isterse her şeyi yapar. Ben erkek ve kadını hiçbir işte ayırmıyorum. Erkeklerin yaptığı bütün işleri de yapabileceğimi bununla kanıtladım. İsteyen ve cesareti olan bütün kadınlar her işi yapabilir." diye konuştu.

        Fatma Günay'ın eşi İbrahim Günay ise eşiyle gurur duyduğunu belirterek, "Kadınların yapmayacağı bir iş olmaz. Ben de eşime destek oluyorum." ifadesini kullandı.

        1 No'lu Dolmuş Hattı Kooperatif Başkanı Mahmut Pak da aralarında kadın şoför olmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Oğlunu öldüren babadan mektup var!
        Oğlunu öldüren babadan mektup var!
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Rusya sandık başında
        Rusya sandık başında
        Dünyanın en eski dövmeleri Anadolulu Ötzi'ye ait!
        Dünyanın en eski dövmeleri Anadolulu Ötzi'ye ait!
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Yasaklanma girişiminin perde arkası
        Yasaklanma girişiminin perde arkası
        Icardi'nin haftaları geldi!
        Icardi'nin haftaları geldi!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'den Rekabet Kurulunun kararına ilişk...
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'den Rekabet Kurulunun kararına ilişk...
        Ordu Valisi Erol, Çamaş ve Kabataş ilçelerini ziyaret etti
        Ordu Valisi Erol, Çamaş ve Kabataş ilçelerini ziyaret etti
        Ordu'da judo antrenörlük kursu başladı
        Ordu'da judo antrenörlük kursu başladı
        Ordu'da üniversite öğrencileri ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi dağıttı
        Ordu'da üniversite öğrencileri ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi dağıttı
        Ordu'nun geçen seneki göç hareketliliği belirlendi
        Ordu'nun geçen seneki göç hareketliliği belirlendi
        Meslek lisesi öğrencileri "kodlama eğitim seti" üretimiyle okula gelir sağl...
        Meslek lisesi öğrencileri "kodlama eğitim seti" üretimiyle okula gelir sağl...