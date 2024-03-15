Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da judo antrenörlük kursu başladı

        Ordu'da, 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu'nun uygulama eğitimi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 15:36 Güncelleme: 15.03.2024 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da judo antrenörlük kursu başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'da, 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu'nun uygulama eğitimi başladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Judo Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan kurs kapsamında, Yeni Ordu Stadyumu Judo Antrenman Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime 35 kursiyer katıldı.

        Eğitmenler Mehmet Yılmaz, Gökmen Kaptan ve Hülya Şenyurt tarafından uygulamalı ve teorik çalışma yapılıyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, kurs ziyaretinde, çeşitli bölgelerden gelen antrenör adaylarının eğitim süreçlerinde ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

        Judo faaliyetlerinin kentte yapılmasını sağlayan ve kursu Ordu'da açan Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'a teşekkür eden Genç, bir hafta boyunca eğitim alacak yeni antrenör adaylarına başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deste deste paralarla bu oyun kirlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deste deste paralarla bu oyun kirlendi
        Türkiye'yi sarsan kazada baba adli kontrolle serbest kaldı!
        Türkiye'yi sarsan kazada baba adli kontrolle serbest kaldı!
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Engelli köpeklere trenli gezi
        Engelli köpeklere trenli gezi
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Eski başbakan sürgünün ardından ilk kez toplum önüne çıktı
        Eski başbakan sürgünün ardından ilk kez toplum önüne çıktı
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        TikTok: 300 bin kişi işini kaybeder
        TikTok: 300 bin kişi işini kaybeder
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Çağın hastalığı sizde de olabilir! Belirtileri neler?
        Çağın hastalığı sizde de olabilir! Belirtileri neler?
        Okyanusu boydan boya geçti... Büyük ödülü kazandırdı
        Okyanusu boydan boya geçti... Büyük ödülü kazandırdı
        Her yaş aralığı için uyku süresi farklı!
        Her yaş aralığı için uyku süresi farklı!
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        Böyle olur Rihanna'nın çatı katı
        Böyle olur Rihanna'nın çatı katı
        Çölde aşk başkadır
        Çölde aşk başkadır
        7 yabancı kadını fuhşa zorladılar! "Çikolata satıyoruz!"
        7 yabancı kadını fuhşa zorladılar! "Çikolata satıyoruz!"
        İki çocuğun öldüğü ilaçlama dehşetinde ceza belli oldu!
        İki çocuğun öldüğü ilaçlama dehşetinde ceza belli oldu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Ordu'da üniversite öğrencileri ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi dağıttı
        Ordu'da üniversite öğrencileri ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi dağıttı
        Ordu'nun geçen seneki göç hareketliliği belirlendi
        Ordu'nun geçen seneki göç hareketliliği belirlendi
        Meslek lisesi öğrencileri "kodlama eğitim seti" üretimiyle okula gelir sağl...
        Meslek lisesi öğrencileri "kodlama eğitim seti" üretimiyle okula gelir sağl...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ordu'da vatandaşlarla bu...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ordu'da vatandaşlarla bu...
        Ordu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişiye tutuklama
        Ordu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişiye tutuklama
        Erbakan: Halkın yüzde 85'i yoksul, yüzde 45'i açlık sınırının altında gelir...
        Erbakan: Halkın yüzde 85'i yoksul, yüzde 45'i açlık sınırının altında gelir...