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        Ordu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişiye tutuklama

        ORDU'da silah ticareti ve kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 17:10 Güncelleme: 13.03.2024 - 17:15
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        Ordu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişiye tutuklama
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        ORDU'da silah ticareti ve kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık teknik takip sonrası silah ticareti ve kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarla E.A. (53), Y.K. (60), M.G.S. (61), N.K. (74), R.Z. (66), C.A. (61), A.D. (68) ve M.Y (70), gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 14 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 24 şarjör, 206 mermi, 3 sikke, el yazması tarihi eser olduğu değerlendirilen kitap ile tabancalara ait çeşitli aparatlar ele geçirildi. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden N.K. ile E.A. tutuklanırken, M.Y. adli kontrol şartı ile Y.K., M.G.S., R.Z., C.A. ve A.D. ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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