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        Ordu'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı kutlandı

        Ordu'da, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 15:57 Güncelleme: 12.03.2024 - 16:20
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        Ordu'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı kutlandı
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        Ordu'da, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Altınordu Anadolu Lisesi Müdürü Bilal Şahin, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda, İstiklal Marşı'nı anlamanın, Akif'i anlamaktan geçtiğini söyledi.

        İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 103. yıl dönümünü kutlayan Şahin, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu yüce destanı yazan ustayı hem de yazdıran sayısız kahramanları rahmetle andığını ifade etti.

        Etkinlikler kapsamında organize edilen "Türk'ün Özü, Akif'in Sözü" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        İstiklal Marşı'nın yazılma süreci ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitlerin sunulduğu slayt gösterisi ve oratoryo sahnelenen programa, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek ile okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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