Ordu'da fındığın kilogramı 125 liradan işlem gördü

Ordu'da fındığın kilogramı serbest piyasada 125 liradan işlem görüyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, yaptığı açıklamada, serbest piyasada fındık fiyatının kademeli olarak yükselişini sürdürdüğünü söyledi.

Sezona 65 liradan başlayan fındık fiyatının yükselmeye devam ettiğini aktaran Soydan, geçen hafta 120 liradan işlem gören fiyatın 5 lira daha arttığını ifade etti.

Soydan, 50 randımanlı fındığın fiyatının serbest piyasada 125 liraya çıktığını belirterek, "Aslında bu fiyatlar beklediğimiz fiyatlar. Önümüzdeki günlerde serbest piyasada oluşan bu rakamların bir miktar daha artacağını tahmin ediyoruz." dedi.