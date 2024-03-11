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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ordu'da konuştu:

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye Yüzyılı'nın, Türkiye'yi dünyanın muasır medeniyetler seviyesinin üzerinde bir ülke yapma hedefi olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 17:34 Güncelleme: 11.03.2024 - 17:35
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ordu'da konuştu:
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye Yüzyılı'nın, Türkiye'yi dünyanın muasır medeniyetler seviyesinin üzerinde bir ülke yapma hedefi olduğunu söyledi.

        Kıran, Ünye Meçhul Asker Ortaokulunca düzenlenen "Kariyer Günleri" programında yaptığı konuşmada, Ünye'de eğitim kurumları ve öğrencilerin başarı hikayeleriyle gururlandığını belirtti.

        Hayatın sürekli bir öğrenme süreci olduğuna işaret eden Kıran, "Bu sürekli öğrenme süreci içerisinde her birimiz bu hayat yolculuğunun birer öğrencisiyiz. Ama bu hayat yolculuğunda nasıl ilerleyeceğimizin kararını bugün bu sıralarda oturan değerli arkadaşlar veriyor. Bizler geçmişte verdik. Şimdi sizler veriyorsunuz." dedi.

        Kıran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine çok büyük bir hedef koyduğunu dile getirerek, "Çok büyük bir özgüven aşıladı. Bu özgüveni, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte gerçekleştirme iddiasını sizler, her biriniz, kendi hikayenizle ortaya koyduğunuz çabalarla anlamlı kılacaksınız." ifadesini kullandı.

        Türkiye Yüzyılı ifadesinin çok yönlü anlamlarla yüklü olduğunu vurgulayan Kıran, şöyle konuştu:

        "Türkiye Yüzyılı, her bir Türk gencinin dünya gençliğine yön verme iddiasıdır. Türkiye Yüzyılı, Türkiye'yi dünyanın muasır medeniyetler seviyesinin üzerinde bir ülke yapma hedefidir. Türkiye Yüzyılı, dünyanın en gelişmiş teknolojilerine öncülük etme iddiasının adıdır. Türkiye Yüzyılı, Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelen her bir tehdidi kararlılıkla bertaraf edebilmenin iddiasıdır. Türkiye Yüzyılı, dünyanın bütün imkanlarını, en modern imkanlarını Türk insanının hizmetine yine her türlü fedakarlığı göstermek suretiyle seferber edebilmenin adıdır. Bu noktada devletimizin bize sunduğu iddia ve özgüvenin içini doldurmak da yine bizlere düşüyor ve bu potansiyel, bünyesinde fazlasıyla mevcut."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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