Ordu merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

Bu kişilerden 23,75 gram esrar, 14,75 gram sentetik uyuşturucu, 6 uyuşturucu hap, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 9 fişek ele geçirildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında, Ordu, Samsun, Balıkesir ve Uşak'taki bazı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

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