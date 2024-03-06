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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 18:29 Güncelleme: 06.03.2024 - 18:38
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:Ünye

        Hakemler:Yasin Okumuş, Sema Kayıkçı

        Fenerbahçe Parolapara: Ghaziani, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Hasan Sıkar, Kaan Gürbüz, Kooy (Caner Pekşen, Emre Savaş, Luburic, Ali Deniz Yılmaz, Penchev, Mert Cuci)

        Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Ivanov, Furkan Aydın, Gunter, Ahmet Can Büyükgöz, Halit Kurtuluş, Arda Bostan (Burak Köse, Atakan Topal, Can Koç, Berke Eray Yetkin, Enes Atlı, Ali Eren Öztürk )

        Setler: 25-23, 20-25, 25-22, 22-25, 12-15

        Süre: 141 dakika (30, 28, 30, 31, 22)

        ORDU

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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