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        Ordu'da üç arkadaş kurdukları fabrikayla 29 ülkeye ihracat yapıyor

        EYÜP ELEVLİ - Ordu'da üç arkadaşın 13 yıl önce açtığı fabrikada üretilen kuruyemiş kavurma ve işleme makineleri 29 ülkeye ihraç ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 11:15 Güncelleme: 05.03.2024 - 11:15
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        Ordu'da üç arkadaş kurdukları fabrikayla 29 ülkeye ihracat yapıyor
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        EYÜP ELEVLİ - Ordu'da üç arkadaşın 13 yıl önce açtığı fabrikada üretilen kuruyemiş kavurma ve işleme makineleri 29 ülkeye ihraç ediliyor.

        Giresun'da 1993 yılından itibaren gıda ve makine sektöründe çalışan Erol Akbulut, Rıza Bozkurt ve Ömer Yılmaz, daha sonra kendi işletmelerini açmaya karar verdi.

        Akbulut, Bozkurt ve Yılmaz, 2011'de kuruyemiş kavurma ve işleme makineleri ile entegre tesis imalatı için Ordu Organize Bölgesi'nde (OSB) 1000 metrekare kapalı alanda fabrika kurdu.

        Yurt dışı pazarına Rusya ile adım atan firma, şu anda Avrupa, Afrika, Asya, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında toplam 29 ülkeye ihracat yapıyor.

        Firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Mert Akbulut, AA muhabirine, üretimde ana faaliyetin kuruyemiş kavurma makinesi üzerine olduğunu söyledi.

        Bunun yanı sıra tuzlama, soslama, kıyma, eleme, seçme ve püre makineleri, entegre tesis imalatı ve proje danışmanlığı yaptıklarını belirten Akbulut, ilk etapta 2-3 çalışanın bulunduğu firmada günümüzde 36 kişiyle faaliyeti sürdürdüklerini aktardı.

        Akbulut, ilk yıllarda yurt içi çalışmalarını yürüttüklerini ifade ederek, "Akabinde 2014-2015 yıllarında Rusya ile ihracata başladık. Sonrasında da yurt dışı süreci devam ediyor. Günümüze gelindiğinde 5 kıtada 29 ülkeye makine ve ekipman ihracatı yapmış bulunmaktayız. Bu rakamı 60 ülkeye çıkartabilmek hedeflerimiz arasında. Aynı zamanda nitelikli üretimi baz alarak bunu yapmak da önem arz ediyor." dedi.

        - "Arkadaşlarımızın şimdi yeni siparişleri de var ve başka ülkelere gidecek"

        Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel de fındığı ile meşhur Ordu'daki makinecilerin iş serüvenlerine ilk olarak bu ürüne uygun makineler yaparak başladığını kaydetti.

        Zamanla dünyanın dört bir tarafına kuruyemiş işleme ve gıdaya yönelik makineler ihraç edildiğini belirten Karlıbel, Ordu'da bu tür vasıflı firmaların artması için ellerinden geleni yaptıklarını, OSB'de son derece başarılı ve ihracata yönelmiş firmalar olduğunu söyledi.

        Karlıbel, en son bu firmadan Meksika'ya ihracat yapıldığına işaret ederek, "Sanıyorum sadece buradan oraya ulaşması 1,5 ay falan sürüyormuş. Bu, Meksikalılar açısından müthiş bir tercih. Türkiye'yi buluyorlar, içinde Ordu'yu buluyorlar. O makineyi burada yaptırıyorlar. Arkadaşlarımızın şimdi yeni siparişleri de var ve başka ülkelere gidecek." diye konuştu.

        İş gücü, bilgi birikimi ve tecrübe ortaya konularak katma değer yaratıldığına dikkati çeken Karlıbel, "Türkiye, dünyada İtalyan ve İspanyol sanayisini geçiyor artık ve böyle de devam edecek." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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