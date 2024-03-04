Akkuş Belediyespor, Fenerbahçe maçıyla çıkışını sürdürmeyi hedefliyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 6 Mart Çarşamba günü sahasında Fenerbahçe Parolapara ile karşılaşacak Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor galibiyet hedefliyor.

Akkuş Belediyespor Başantrenörü Aykut Lale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 23'üncü haftasında sahalarında oynayacakları Fenerbahçe Parolapara maçının hazırlıklarına Ünye'deki spor salonunda başladıklarını söyledi.

Maç öncesi takımında eksik oyuncu bulunmadığını belirten Lale, zorlu bir maça çıktıklarının farkında olduklarını ifade etti.

Lale, ligde son 2 haftadır kazandıklarını ve matematiksel olarak Efeler Ligi'nde kalmayı garantilediklerini kaydederek, Fenerbahçe karşısında da galibiyet alarak çıkışlarını sürdürmek istediklerinin altını çizdi.

Rakiplerinin gücünü çok iyi bildiklerini vurgulayan Lale, "Çok iyi oyun ortaya koyarsak ve günümüzde olursak galibiyet alabiliriz. Rakibimiz yenilmeyecek bir takım değil. En iyi oyunumuzu ortaya koyacağız." dedi.

Lale, taraftar desteğini bu maçta özellikle görmek istediklerini sözlerine ekledi.