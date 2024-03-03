Ordu Oksijen Oryantiring Yarışları sona erdi

Tüm sporcuları gösterdikleri mücadelelerinden dolayı kutlayan Tezcan, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu'na Ordu'ya gösterdiği önemden dolayı teşekkür etti.

Yarışların son gününde sporcular, Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde oluşturulan özel alanda dereceye girebilmek için mücadele etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ordu Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Pikolo Derneği iş birliğinde Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi'nde dün başlayan etkinliğe, 17 ilden 310 sporcu katıldı.

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