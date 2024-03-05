Rıza dışı ele geçirilen WhatsApp yazışmaları için AYM'den emsal karar

ORDU’da, bir kamu kurumunda çalışan 3 işçi, kendi aralarında kurduğu WhatsApp grubundaki yazışmaları nedeni ile işten çıkarıldı. Ordu İş Mahkemesi'ne başvuran işçiler, aleyhte karar alınması üzerine konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Mahkeme, ‘özel hayata saygı hakkı ve haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğini’ belirterek, yerel mahkemenin kararını bozdu. İşçilerin avukatı Öznur Ayyıldız, WhatsApp yazışmalarının rıza dışı ele geçirilmesi nedeni ile tek başına delil niteliği taşımadığına dikkat çekerek, “Bu karar emsal niteliğinde bir karardır. Bir kişinin WhatsApp yazışmalarının içerikleri ne olursa olsun ele geçirilerek ve bunu dayanak göstererek bir dava açması hukuka aykırı delil niteliğinde olduğundan kabul edilemez” dedi.

Altınordu ilçesindeki bir kamu kurumunda bilgi işlem personeli olarak çalışan Samet A.’nın, iş yerinde kullandığı bilgisayarda WhatsApp uygulamasını açık unuttu. Samet A.'nın bilgisayarına oturan bir kişi, personellerin kendi arasında kurduğu grup yazışmalarını okudu. Daha sonra yazışmaların ekran fotoğrafını çeken kişi, yazışmaları üstlerine okuttu. Ardından Samet A. ile birlikte grupta mesajlaşan Ertan E. ve Temel G., 22 Kasım 2017'de işten çıkarıldı. Samet A. ile Ertan E., 2018'de işe iade edilmeleri için Ordu İş Mahkemesi'ne başvurdu. Yerel mahkeme, WhatsApp yazışmalarının içerikleri nedeni ile iş yerini haklı bularak, başvuruyu reddetti. Samet A. ile Ertan E., itiraz ederek kararı İstinaf Mahkemesine taşıdı. İstinaf, yerel mahkemenin kararını haklı bularak, itirazı reddetti.

ANAYASA MAHKEMESİ HABERLEŞME HÜRRİYETİNİN İHLAL EDİLDİĞİNE KARAR VERDİ

Samet A. ile Ertan E., WhatsApp yazışmalarının hukuka aykırı delil olması nedeni ile Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yaptı. Anayasa Mahkemesi, özel hayata saygı ve haberleşme hakkının ihlal edildiği gerekçesi ile yerel mahkemenin kararını bozdu. Dosyanın yeniden incelenmesi gerektiği yönünde verilen kararda; “Özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, Anayasa’nın 20’nci maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı ve Anayasa’nın 22’nci maddesinde güvence altına alınan haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine, özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılanmak üzere Ordu İş Mahkemesine gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

Anayasa Mahkemesi’nin kararının ardından dosyayı yeniden inceleyen Ordu İş Mahkemesi, Samet A. ile Ertan E. hakkında işe iade kararı verdi.

‘YEREL MAHKEME REDDETTİ’

İşçilerin avukatı Öznur Ayyıldız konu ile ilgili yaptığı açıklamada, işçilerin WhatsApp yazışmalarının hukuka aykırı bir şekilde elde edildiği için mahkemeye başvurduklarını söyledi. Ancak yerel mahkemenin başvurularını reddettiğini belirten Ayyıldız, “İşçilerin, iş yerinde kullandığı bilgisayarındaki WhatsApp yazışmaları ele geçiriliyor. Hem özel yazışmaları hem de şirketteki amirleri ile ilgili kendi aralarında konuştukları yazışmalar izinsiz bir şekilde alınıyor. Bu rapor ediliyor. Daha sonra bu yazışmalar gerekçe gösterilerek iş akitleri feshediliyor. Bunun ile ilgili de 2 işçi için yazışmaların izinsiz ele geçirildiği, hukuka aykırı delil olduğu ve dolayısı ile hukuka aykırı delil dayanak gösterilerek bu iş akdinin feshinin hukuken uygun olmadığı gerekçesi ile işe iade davası açtık. Ancak yerel mahkeme bunu dikkate almayıp, yazışma içeriklerinde doğrudan hakaret unsurlarının yer aldığını söyleyerek bizim davamızı reddetti. İstinafta da bu karar onaylanıyor” diye konuştu.

‘HAK İHLALİNİ DİLE GETİRDİK’

Ordu İş Mahkemesi’nin kararını Anayasa Mahkemesi’ne taşıdıklarını kaydeden Ayyıldız, “Biz bu konuyu ortada bir hak ihlali söz konusu olduğu için Anayasa Mahkemesi’ne taşıdık. Anayasa Mahkemesi’ne; özel hayata saygı hakkı ve haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine dair açıkça bir hak ihlali olduğunu dile getirdik. Çünkü işçilerin kendi aralarındaki yazışmaları özel hayatı ile ilgili olduğu ve kendi rızaları olmadığı için bu bilgisayar her ne kadar kamu kurumuna ait olsa dahi, bu bilgisayarların denetlenmesine ilişkin işçilerin açıkça bir rızası olmadığından burada bir hak ihlali olduğunun kesin ve açık olduğunu ifade ettik. Bunun üzerine de Anayasa Mahkemesi, bu unsurların altını çizerek lehimize bir karar verdi. Karar bizim iddialarımızı doğruladı” ifadelerinde bulundu.

‘İŞVEREN RIZA ALMADIĞI İÇİN İŞE İADE TALEBİMİZİ KABUL ETTİ’

Anayasa Mahkemesi’nin kararının ardından yargılamanın tekrar yapıldığını söyleyen Ayyıldız, “Karar olumlu geldiği için buradaki yargılamanın yeniden yapılması için kararı yerel mahkemeye gönderdi. Tekrar yargılama oldu ve işveren rıza almadığı için ya da yazışmalara girip WhatsApp yazışmalarını okuyabilirim gibi rıza metni de almadığı için yerel mahkeme bizim işe iade talebimizi kabul etti. Kabul doğrultusunda karışı taraf İstinaf Mahkemesine başvurdu ancak lehimize sonuç aldık. Karar onandı ve işçilerimizin işe iadesine karar verildi” ifadelerini kullandı.

‘KANUNA AYKIRI’

Kararın emsal nitelik taşıdığına dikkat çeken Ayyıldız, şöyle konuştu:

“Bu karar emsal niteliğinde bir karardır. Şöyle ki, WhatsApp yazışması tek başına bir delil olamaz. Bunu delil olarak göstermek için burada tarafın açık rızası olması gerekiyor. Çünkü bir kişinin WhatsApp yazışmalarının içerikleri ne olursa olsun ele geçirilerek ve bunu dayanak göstererek bir dava açması hukuka aykırı delil niteliğinde olduğundan kabul edilemez. Dolayısı ile böyle bir şey kanuna aykırıdır. WhatsApp yazışmaları tek başına delil değildir, ancak tarafın açık rızası gerekmektedir. Yoksa Anayasa Mahkemesi’nin de vurguladığı gibi özel hayata saygı ve haberleşme hürriyeti haklarına aykırılık teşkil etmektedir.”