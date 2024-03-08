Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 10:53 Güncelleme: 08.03.2024 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Ünye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince K.E'nin (32) üstünde ve eşyalarında yapılan aramada 45 gram kokain, 599 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli K.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        Sakata gelmeyin! Egzersiz videoları, sakatlıklara yol açabilir!
        Sakata gelmeyin! Egzersiz videoları, sakatlıklara yol açabilir!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        Çalışan kadınlar için rehber
        Çalışan kadınlar için rehber
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Emniyet şeridinde dehşet! Çarptığı motosikletliyi ağır yaraladı
        Emniyet şeridinde dehşet! Çarptığı motosikletliyi ağır yaraladı
        Stoperde kim oynayacak?
        Stoperde kim oynayacak?
        Cenazeye köpeğin tasmasındaki 'çip'ten ulaşıldı! Son av!
        Cenazeye köpeğin tasmasındaki 'çip'ten ulaşıldı! Son av!
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        İsveç'in 2. Dünya Savaşı sonrası süren tarafsızlığı sona erdi
        İsveç'in 2. Dünya Savaşı sonrası süren tarafsızlığı sona erdi
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        "Bu gece Avrupa'nın kralı Fener"
        "Bu gece Avrupa'nın kralı Fener"
        Mısır'dan sonra ABD'ye kaçtıkları ortaya çıktı!
        Mısır'dan sonra ABD'ye kaçtıkları ortaya çıktı!
        Bilim insanları dünyanın en eski ormanını bulduklarını açıkladı
        Bilim insanları dünyanın en eski ormanını bulduklarını açıkladı
        Gök gürültülü sağanak ve kar bekleniyor
        Gök gürültülü sağanak ve kar bekleniyor

        Benzer Haberler

        Ordu'da durdurulan araçta çok sayıda tabanca ve mühimmat ele geçirildi; 2 t...
        Ordu'da durdurulan araçta çok sayıda tabanca ve mühimmat ele geçirildi; 2 t...
        Ordu'da ruhsatsız tabanca ve polis ekipmanlarıyla yakalanan 2 kişi tutuklan...
        Ordu'da ruhsatsız tabanca ve polis ekipmanlarıyla yakalanan 2 kişi tutuklan...
        Fenerbahçe Parolapara - Akkuş Belediyespor: 2-3
        Fenerbahçe Parolapara - Akkuş Belediyespor: 2-3
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Tescilli "sakarca mıhlaması" Ordu'da sofraların vazgeçilmez lezzetleri aras...
        Tescilli "sakarca mıhlaması" Ordu'da sofraların vazgeçilmez lezzetleri aras...
        Ordu'da arıcılara apiterapi eğitimi verildi
        Ordu'da arıcılara apiterapi eğitimi verildi