Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince K.E'nin (32) üstünde ve eşyalarında yapılan aramada 45 gram kokain, 599 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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