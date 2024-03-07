Ordu'da ruhsatsız tabanca ve polis ekipmanlarıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Otomobilde yapılan aramada 6 ruhsatsız tabanca, 1 bulundurma ruhsatlı tabanca, polis yeleği ve şapkası, telsiz, çakar, 13 şarjör ve 116 mermi ele geçirildi.

Ordu'da polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde 6 ruhsatsız tabanca, telsiz, polis yeleği ve şapkası ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

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