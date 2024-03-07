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        Ordu'da ruhsatsız tabanca ve polis ekipmanlarıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Ordu'da polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde 6 ruhsatsız tabanca, telsiz, polis yeleği ve şapkası ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 16:22 Güncelleme: 07.03.2024 - 16:34
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        Ordu'da ruhsatsız tabanca ve polis ekipmanlarıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
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        Ordu'da polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde 6 ruhsatsız tabanca, telsiz, polis yeleği ve şapkası ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altınordu ilçesinde uygulama noktasında şüphelendikleri otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada 6 ruhsatsız tabanca, 1 bulundurma ruhsatlı tabanca, polis yeleği ve şapkası, telsiz, çakar, 13 şarjör ve 116 mermi ele geçirildi.

        Şüpheliler E.K.Y. (42) ve E.M. (50) ekiplerce gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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