Ordu'da durdurulan araçta çok sayıda tabanca ve mühimmat ele geçirildi; 2 tutuklama

ORDU'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta çok sayıda silah, mühimmat, polis yeleği ve şapkası ile telsiz ele geçirildi. Gözaltına alınan E.K.Y. (42) ve E.M. (50), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nce kentte 5 Mart’ta uygulama yapıldı. Şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 6 ruhsatsız tabanca, 1 bulundurma ruhsatlı tabanca, 1 sürgü kapağı, 13 şarjör, 116 adet mermi, 1 polis yeleği, 1 polis şapkası, 1 telsiz ve 1 çakar ele geçirildi. Araçta bulunan E.K.Y. ve E.M., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.