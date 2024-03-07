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        Ordu'da durdurulan araçta çok sayıda tabanca ve mühimmat ele geçirildi; 2 tutuklama

        ORDU'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta çok sayıda silah, mühimmat, polis yeleği ve şapkası ile telsiz ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 19:05 Güncelleme: 07.03.2024 - 19:10
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        Ordu'da durdurulan araçta çok sayıda tabanca ve mühimmat ele geçirildi; 2 tutuklama
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        ORDU'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta çok sayıda silah, mühimmat, polis yeleği ve şapkası ile telsiz ele geçirildi. Gözaltına alınan E.K.Y. (42) ve E.M. (50), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nce kentte 5 Mart’ta uygulama yapıldı. Şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 6 ruhsatsız tabanca, 1 bulundurma ruhsatlı tabanca, 1 sürgü kapağı, 13 şarjör, 116 adet mermi, 1 polis yeleği, 1 polis şapkası, 1 telsiz ve 1 çakar ele geçirildi. Araçta bulunan E.K.Y. ve E.M., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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