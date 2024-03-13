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        Ordu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 66 şüpheli gözaltına alındı

        Ordu'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 66 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 13:18 Güncelleme: 13.03.2024 - 13:18
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        Ordu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 66 şüpheli gözaltına alındı
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        Ordu'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 66 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumru Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyeti kapsamında Kumru'da 59, Fatsa'da 4, Ünye'de 2 ve Akkuş'ta 1 adrese operasyon düzenledi.

        Toplam 286 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 66 şüphelinin ikamet, iş yeri ve araçlarında arama yapıldı.

        Aramalarda 26 ruhsatsız tabanca, 37 av tüfeği, 41 kurusıkı tabanca, 142 şarjör, 16 av tüfeği namlusu, 138 av tüfeği fişeği, 17 G3 fişeği, 1082 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Operasyonda 66 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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