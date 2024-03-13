Ordu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 66 şüpheli gözaltına alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumru Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyeti kapsamında Kumru'da 59, Fatsa'da 4, Ünye'de 2 ve Akkuş'ta 1 adrese operasyon düzenledi.

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