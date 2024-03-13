Ordu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 66 şüpheli gözaltına alındı
Ordu'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 66 kişi yakalandı.
Ordu'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 66 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumru Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyeti kapsamında Kumru'da 59, Fatsa'da 4, Ünye'de 2 ve Akkuş'ta 1 adrese operasyon düzenledi.
Toplam 286 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 66 şüphelinin ikamet, iş yeri ve araçlarında arama yapıldı.
Aramalarda 26 ruhsatsız tabanca, 37 av tüfeği, 41 kurusıkı tabanca, 142 şarjör, 16 av tüfeği namlusu, 138 av tüfeği fişeği, 17 G3 fişeği, 1082 tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyonda 66 kişi gözaltına alındı.
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