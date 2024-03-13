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        Ordu'da silah kaçakçılığı operasyonu: 66 gözaltı

        ORDU'da, silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 66 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 10:53 Güncelleme: 13.03.2024 - 10:55
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        Ordu'da silah kaçakçılığı operasyonu: 66 gözaltı
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        ORDU’da, silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 66 kişi gözaltına alındı.

        Ordu İl Jandarma Komutanlığı, Kumru İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte silah kaçakçılığı yaptığı belirtilen şüphelileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda ekipler, 11 Mart'ta Kumru ilçesinde 59, Fatsa ilçesinde 4, Ünye ilçesinde 2 ve Akkuş ilçesindeki 1 adrese silah kaçakçılığı ve alım satımını ortaya çıkarmaya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 286 personelin katıldığı operasyonda 66 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin mesken, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 26 ruhsatsız tabanca, 37 av tüfeği, 41 kurusıkı tabanca, 49 tabanca üst kapağı, 142 şarjör, 16 av tüfeği namlusu, 138 av tüfeği fişeği, 17 adet 7,6 mm G3 fişeği ve 1082 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Jandarmaya götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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