Milli güreşçi Karavuş'un yeni hedefi Paris 2024 Olimpiyatları

HAYATİ AKÇAY - Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda gümüş madalya kazanan milli sporcu Muhammet Karavuş, çıkışını Paris 2024 Olimpiyatları'na katılarak sürdürmeyi hedefliyor.

Şubat ayında düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası sonrası memleketi Ordu'ya dönen Ordu Büyükşehir Belediyespor sporcusu Muhammet Karavuş, AA muhabirine hedeflerini anlattı.

Güreşçi bir ailenin oğlu olduğunu ifade eden Karavuş, çok erken yaşlarda bu sporla tanışma fırsatı bulduğunu söyledi.

Babasının büyük desteğiyle güreşe yöneldiğini anlatan Karavuş, ikiz kardeşi Ahmet ile birlikte bu sporu yaptıklarını, birlikte çalışarak daha hızlı gelişme kaydettiğini aktardı.

Minderde ilk başarısının minikler Avrupa üçüncülüğü olduğunu ifade eden Karavuş, ardından birçok Türkiye şampiyonluğu, gençlerde dünya ikinciliği, Akdeniz Oyunları şampiyonluğu ve son olarak Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ikincilik elde ettiğini kaydetti.

Karavuş, Ordu Büyükşehir Belediyesinin maddi ve manevi destekleriyle başarı çıtasını hep yükseltmeye gayret ettiğini vurgulayarak, yeni hedefinin Paris 2024 Olimpiyatları'na katılabilmek olduğunu dile getirdi.

- "İnşallah kotayı alıp ülkemizi ve ilimizi olimpiyatlarda temsil edeceğim"

Mayıs ayında İstanbul'da yapılacak olimpiyat eleme maçlarını çok iyi değerlendirmek istediğini belirten Karavuş, şöyle konuştu:

"Her sporcunun olduğu gibi benim de hayalim olimpiyatlara katılabilmek. Babamın olimpiyatlara katıldığımı görmesini çok isterim. Onun için çok çalışıyorum. Mayıs ayındaki eleme maçlarını en iyi şekilde geçip, hakkıyla Paris 2024 Olimpiyatları kotasını alacağıma inanıyorum. Bu başarıyı bana inanan ve güvenenler için göstereceğim. İnşallah kotayı alıp ülkemizi ve ilimizi olimpiyatlarda temsil edeceğim."

Karavuş, olimpiyatlara katılması halinde madalya almayı çok istediğini, bunun için çalışmalarını aksatmadan sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

- Antrenör Kaymak: "Sporcumuz bizi hep gururlandırdı"

Milli sporcunun antrenörü Ömer Faruk Kaymak, 2019'dan bu yana Muhammet ile çalıştıklarını ifade ederek, "Muhammet Karavuş'u çok iyi şekilde hazırlayarak Avrupa, dünya ve Akdeniz Oyunları'nda madalya almasını sağladık. Sporcumuz bizi hep gururlandırdı." diye konuştu.

Sporcunun bu süreçlerde kendisine güveninin tam olduğunu aktaran Kaymak, "Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda elde ettiği başarı bizim için çok kıymetliydi. Ordu'da Mustafa Bük, Kenan Şimşek ve Recep Kara'lar yeniden filizlensin diye bu madalyaya ihtiyacımız var. Sporcumuz da bunu başardı." ifadelerini kullandı.

Kaymak, hedeflerinin Paris 2024 Olimpiyatları olduğuna vurgu yaparak, "Sadece olimpiyatlara katılmak değil, orada madalya da kazanacağız. Ben buna inanıyorum. Muhammet ile buna göre hazırlıklarımız devam ediyor. Allah izin verirse Muhammet önce kota, sonrasında da altın madalyayı ülkesine kazandıracak." diyerek sözlerini tamamladı.