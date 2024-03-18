Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Milli güreşçi Karavuş'un yeni hedefi Paris 2024 Olimpiyatları

        HAYATİ AKÇAY - Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda gümüş madalya kazanan milli sporcu Muhammet Karavuş, çıkışını Paris 2024 Olimpiyatları'na katılarak sürdürmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 11:03 Güncelleme: 18.03.2024 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli güreşçi Karavuş'un yeni hedefi Paris 2024 Olimpiyatları
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAYATİ AKÇAY - Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda gümüş madalya kazanan milli sporcu Muhammet Karavuş, çıkışını Paris 2024 Olimpiyatları'na katılarak sürdürmeyi hedefliyor.

        Şubat ayında düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası sonrası memleketi Ordu'ya dönen Ordu Büyükşehir Belediyespor sporcusu Muhammet Karavuş, AA muhabirine hedeflerini anlattı.

        Güreşçi bir ailenin oğlu olduğunu ifade eden Karavuş, çok erken yaşlarda bu sporla tanışma fırsatı bulduğunu söyledi.

        Babasının büyük desteğiyle güreşe yöneldiğini anlatan Karavuş, ikiz kardeşi Ahmet ile birlikte bu sporu yaptıklarını, birlikte çalışarak daha hızlı gelişme kaydettiğini aktardı.

        Minderde ilk başarısının minikler Avrupa üçüncülüğü olduğunu ifade eden Karavuş, ardından birçok Türkiye şampiyonluğu, gençlerde dünya ikinciliği, Akdeniz Oyunları şampiyonluğu ve son olarak Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ikincilik elde ettiğini kaydetti.

        Karavuş, Ordu Büyükşehir Belediyesinin maddi ve manevi destekleriyle başarı çıtasını hep yükseltmeye gayret ettiğini vurgulayarak, yeni hedefinin Paris 2024 Olimpiyatları'na katılabilmek olduğunu dile getirdi.

        - "İnşallah kotayı alıp ülkemizi ve ilimizi olimpiyatlarda temsil edeceğim"

        Mayıs ayında İstanbul'da yapılacak olimpiyat eleme maçlarını çok iyi değerlendirmek istediğini belirten Karavuş, şöyle konuştu:

        "Her sporcunun olduğu gibi benim de hayalim olimpiyatlara katılabilmek. Babamın olimpiyatlara katıldığımı görmesini çok isterim. Onun için çok çalışıyorum. Mayıs ayındaki eleme maçlarını en iyi şekilde geçip, hakkıyla Paris 2024 Olimpiyatları kotasını alacağıma inanıyorum. Bu başarıyı bana inanan ve güvenenler için göstereceğim. İnşallah kotayı alıp ülkemizi ve ilimizi olimpiyatlarda temsil edeceğim."

        Karavuş, olimpiyatlara katılması halinde madalya almayı çok istediğini, bunun için çalışmalarını aksatmadan sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

        - Antrenör Kaymak: "Sporcumuz bizi hep gururlandırdı"

        Milli sporcunun antrenörü Ömer Faruk Kaymak, 2019'dan bu yana Muhammet ile çalıştıklarını ifade ederek, "Muhammet Karavuş'u çok iyi şekilde hazırlayarak Avrupa, dünya ve Akdeniz Oyunları'nda madalya almasını sağladık. Sporcumuz bizi hep gururlandırdı." diye konuştu.

        Sporcunun bu süreçlerde kendisine güveninin tam olduğunu aktaran Kaymak, "Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda elde ettiği başarı bizim için çok kıymetliydi. Ordu'da Mustafa Bük, Kenan Şimşek ve Recep Kara'lar yeniden filizlensin diye bu madalyaya ihtiyacımız var. Sporcumuz da bunu başardı." ifadelerini kullandı.

        Kaymak, hedeflerinin Paris 2024 Olimpiyatları olduğuna vurgu yaparak, "Sadece olimpiyatlara katılmak değil, orada madalya da kazanacağız. Ben buna inanıyorum. Muhammet ile buna göre hazırlıklarımız devam ediyor. Allah izin verirse Muhammet önce kota, sonrasında da altın madalyayı ülkesine kazandıracak." diyerek sözlerini tamamladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı: 12 kişi gözaltına alındı
        Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı: 12 kişi gözaltına alındı
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        META'ya geçici tedbir kararı
        META'ya geçici tedbir kararı
        "Durdurun futbolu inecek var"
        "Durdurun futbolu inecek var"
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        7 milyon ev sahibine önemli uyarı
        7 milyon ev sahibine önemli uyarı
        ABD TikTok'u neden yasaklamak istiyor?
        ABD TikTok'u neden yasaklamak istiyor?
        "Çanakkale geçilmez!"
        "Çanakkale geçilmez!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Savaşları'nda askerler mermere kazımış!
        Çanakkale Savaşları'nda askerler mermere kazımış!
        "Oğluma bile saldırdılar"
        "Oğluma bile saldırdılar"
        İlk 50'ye girdi
        İlk 50'ye girdi
        Dev maçta yabancı madde yağdı!
        Dev maçta yabancı madde yağdı!
        Cinayetten 12 yıl yatıp çıktı! 12 kurşunla öldürdü!
        Cinayetten 12 yıl yatıp çıktı! 12 kurşunla öldürdü!
        Yapay zeka’da açık kaynak dönemi!
        Yapay zeka’da açık kaynak dönemi!
        Rusya 5. kez Putin dedi: "Desteğiniz ve güveniniz için teşekkürler"
        Rusya 5. kez Putin dedi: "Desteğiniz ve güveniniz için teşekkürler"
        Çin'den bir marka daha Türkiye'ye geliyor
        Çin'den bir marka daha Türkiye'ye geliyor
        TİP'ten Gökhan Zan açıklaması
        TİP'ten Gökhan Zan açıklaması

        Benzer Haberler

        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Ünye'de 4 çocuk annesi dolmuş şoförlüğü yaparak aile ekonomisine katkı sağl...
        Ünye'de 4 çocuk annesi dolmuş şoförlüğü yaparak aile ekonomisine katkı sağl...
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'den Rekabet Kurulunun kararına ilişk...
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'den Rekabet Kurulunun kararına ilişk...
        Ordu Valisi Erol, Çamaş ve Kabataş ilçelerini ziyaret etti
        Ordu Valisi Erol, Çamaş ve Kabataş ilçelerini ziyaret etti
        Ordu'da judo antrenörlük kursu başladı
        Ordu'da judo antrenörlük kursu başladı
        Ordu'da üniversite öğrencileri ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi dağıttı
        Ordu'da üniversite öğrencileri ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi dağıttı